به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی انجمن کونگفو توآ کشور در بخش آقایان و در ردههای سنی نونهالان و نوجوانان، با حضور ۱۵ استان، ۱۷ تیم و ۲۰۳ ورزشکار به میزبانی استان زنجان برگزار شد.
این رقابتها در بخش مایانا (مبارزات نیمهآزاد) برگزار شد و تیم اعزامی استان بوشهر با حضور ۸ ورزشکار، به مربیگری جعفر طلائیان و سرپرستی جواد عظیمی در این دوره از مسابقات شرکت کرد.
کونگفو توآ استان بوشهر که در رقابتهای کشوری همواره از مدعیان قهرمانی محسوب میشود، در این دوره نیز حضوری مقتدرانه داشت و ورزشکاران این استان با ارائه عملکردی مطلوب موفق شدند در مجموع ۶ مدال رنگارنگ شامل یک مدال طلا و پنج مدال برنز را به دست آورند.
همچنین با توجه به عملکرد و حضور شایسته تیم بوشهر، کاپ اخلاق مسابقات نیز با نظر کمیته مسابقات به این تیم اهدا شد.
بر اساس نتایج اعلامشده، در رده سنی نونهالان «مرتضی زکی» مقام سوم را کسب کرد و در رده سنی نوجوانان «علیاکبر نمازی» مقام اول،«امیرمحمد حکمتنیا» ، «سیدعلی حسینی »، «علیاصغر حسنپور» و «سیدمحمد معتمد» مقام سوم را کسب کردند و مدالآوران بوشهری این رقابتها هستند.
این موفقیت، ضمن به نمایش گذاشتن ظرفیت و استعداد ورزشکاران ردههای پایه استان بوشهر در رشته کونگفو توآ، بار دیگر جایگاه این استان را در رقابتهای کشوری این رشته ورزشی نشان داد.
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