دومین نمایشگاه هنری «کاناوا» در کنگان گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه که به همت بسیج سازندگی و بسیج جامعه زنان شهرستان کنگان راهاندازی شده است و در آیینی با حضور سرهنگ موسی حیدری جانشین فرماندهی ناحیه مقاومت سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان، حجتالاسلام افشین فرحیزاده مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این ناحیه و جمعی از مدیران بسیج آغاز به کار کرد.
آثار گروهی فاطمه ساسانیپور، خدیجه بنکی و سمیه احمدی سه تن از بانوان کارآفرین شهرستان کنگان در این نمایشگاه در معرض دید عموم قرار گرفته است.
رضا حسنپور مسئول بسیج سازندگی شهرستان کنگان ظهر دوشنبه در گفت و گو با خبرنگاران هدف از برگزاری این رویداد را حمایت از بانوان کارآفرین و خانهدار عنوان کرد و گفت: آثار ارائه شده در این نمایشگاه علاوه بر نمایش عمومی، برای متقاضیان و علاقهمندان به هنر نیز قابل فروش است.
رونمایی از تابلو نقاشی تمثال شهید والامقام «عبدالله اصلعلوان» از شهدای دفاع مقدس سوّم شهرستان کنگان از جمله برنامههای ویژه مراسم افتتاحیه این نمایشگاه بود که با حضور مسئولین و برگزارکنندگان به خانواده گرانقدر این شهید اهدا شد.
علاقهمندان میتوانند برای بازدید از این آثار هنری، همه روزه از ساعت ۱۹ تا ۲۲ به هتل آفتاب کنگان واقع در خیابان ساحلی روبروی پارک ثامنالائمه علیه السلام مراجعه کنند.
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