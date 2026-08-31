مساجد پناهگاه مردم در برابر فشارهای اقتصادی تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا موحد عصر دوشنبه در گردهمایی مسئولان و فرماندهان سپاه کربلا در مرکز مازندران، با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: امروز در مقطع حساس و درگیر یک نبرد ترکیبی و همهجانبه هستیم و دشمن تلاش میکند با استفاده از ابزارهای اقتصادی و عملیات روانی، معیشت، آرامش و امید مردم را هدف قرار دهد.
وی افزود: یکی از اهداف اصلی این فشارها، ایجاد فاصله و شکاف میان مردم و حاکمیت است و در چنین شرایطی، بسیج باید با حضور مؤثر و اقدامات عملیاتی، در خنثیسازی این توطئهها نقشآفرینی کند.
فرمانده سپاه کربلا با اشاره به حکم انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین از سوی فرمانده معظم کل قوا، آن را نقشه راه جدید بسیج دانست و گفت: مطالبات و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا باید بدون وقفه از سطح ستاد به میدان منتقل شده و در حوزهها و پایگاههای مقاومت اجرایی شود.
سردار موحد، خدمترسانی و حل مسائل مردم را از مهمترین مأموریتهای امروز پاسداران و بسیجیان عنوان کرد و ادامه داد: بسیج باید از ظرفیت مساجد و گروههای جهادی برای ارائه خدمات اجتماعی مؤثر و کاهش مشکلات اقتصادی مردم استفاده کند.
وی با بیان اینکه میدان اصلی فعالیت بسیج، گرهگشایی از مشکلات مردم است، تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی، نمیتوان صرفاً به اقدامات ستادی اکتفا کرد و باید آثار فعالیتهای بسیج در زندگی روزمره مردم دیده شود.
فرمانده سپاه کربلا همچنین بر ضرورت تقویت انسجام میان ردههای بسیج تأکید کرد و گفت: فرماندهان نواحی ۲۲ گانه استان مأموریت دارند با استفاده از ظرفیتهای موجود، بهرهگیری از فناوریهای نوین و توسعه شبکه ارتباطی با مردم، دامنه خدمات حمایتی بسیج را در نقاط مختلف مازندران گسترش دهند.
سردار موحد خاطرنشان کرد: پایگاههای مقاومت باید بیش از گذشته به کانونهای خدمت، امیدآفرینی و حل مسائل مردم تبدیل شوند و برای تحقق شعار «هر ایرانی، یک بسیجی» از همه ظرفیتهای اجتماعی و مردمی استفاده شود.
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