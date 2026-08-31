عملیات تنبیه متجاوز؛ پاسخ کوبنده ایران به تجاوز آمریکا در جزیره لارک

خبرگزاری مهر _ گروه سیاست: شامگاه یکشنبه، دشمن آمریکایی-صهیونی در اقدامی تجاوزکارانه و ناشی از استیصال، دو پرتابگر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در جزیره لارک هدف قرار داد. این حمله منجر به شهادت و مجروحیت تنی چند از رزمندگان و هموطنان غیور شد.
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیهای این تجاوز را محکوم کرد و اعلام داشت: «دشمن آمریکایی-صهیونی بار دیگر بر مبنای استیصال خود در حل مشکلات داخلی و کاهش اعتبارش در بین کشورهای منطقه، به دنبال احیای نقش شوم خود برآمده است. این اقدام توسط فرزندان ایران اسلامی پاسخ داده خواهد شد و تنبیه متجاوز را به دنبال خواهد داشت.»
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران نیز در پیام خود تأکید کرد که این حرکت خطایی راهبردی و مهلک از سوی رژیم ترامپ در جریان جنگ اقتصادی بوده و دشمن در هر دو عرصه اقتصادی و نظامی، تبعات این محاسبه غلط را خواهد پرداخت.
ساعاتی پس از این تجاوز، نیروی هوافضای سپاه پاسداران در عملیات ترکیبی موشکی-پهپادی با رمز «یا محمدابن عبدالله (ص)» وارد عمل شد. رزمندگان غیور این نیرو، زیرساختهای فنی و تعمیراتی و محل استقرار جنگندههای دشمن را در دو پایگاه هوایی آمریکایی ملک حسین و الازرق در اردن با شلیک موشکهای بالستیک درهم کوبیدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند.
سپاه پاسداران در اطلاعیه شماره دو خود تصریح کرد: «تجاوز و جنایت، استیصال دشمن در تضعیف کنترل جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را چاره نخواهد کرد و هر شلیک با پاسخهای کوبندهتری جواب داده خواهد شد.»
این عملیات در شرایطی صورت گرفت که نیروهای مسلح ایران همچنان اشراف کامل بر تنگه هرمز دارند. معاون وزیر امور خارجه تأکید کرده است که هیچ کشتیای بدون هماهنگی و مجوز ایران نمیتواند از این آبراه راهبردی عبور کند و تاکنون از عبور غیرمجاز دهها شناور متخلف جلوگیری شده است. ادعاهای آمریکاییها درباره عبور آزاد کشتیها و مینروبی نیز فاقد هرگونه مستند و قابل تأیید نیست.
پایگاه آمریکایی «المنهاد» در امارات هدف پهپادهای ارتش
در پاسخ به تجاوزات اخیر دشمن متجاوز و در انتقام شهدای دلیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مردم بی گناه ایران اسلامی در جزیره لارک، بامداد امروز، ارتش جمهوری اسلامی ایران، محل های استقرار بالگردها و نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در پایگاه «المنهاد» امارات را با شلیک دهها پهپاد انهدامی، هدف قرار دادند.
پایگاه المنهاد، یکی از مراکز مهم پشتیبانی و جابه جایی هوایی نیروهای خارجی است.
روابط عمومی ارتش، با اشاره به تجاوز اخیر دشمن به جزیره لارک، اعلام کرد، رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی برای تامین امنیت پایدار و حراست از سرزمین ایران اسلامی تا رفع تهدید دشمن از منطقه، ایستاده اند و انتقام خون همه شهدای جنگ تحمیلی را از نیروهای تروریست آمریکایی خواهند گرفت.
بیانیه وزارت خارجه درباره تجاوز نظامی به لارک و پاسخ دفاعی ایران
وزارت امور خارجه درباره تجاوز نظامی ارتش تروریستی آمریکا به لارک و پاسخ دفاعی ایران با صدور بیانیه ای واکنش نشان داد.
این بیانیه که صبح دوشنبه منتشر شد، آمده است:
ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ بار دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران، به بخشهایی از جزیره لارک حمله کرد که بر اثر آن چند تن از مدافعان غیور میهن و هموطنان عزیزمان شهید و مجروح شدند و خساراتی به داراییهای عمومی و خصوصی وارد آمد.
در واکنش به این تجاوز نظامی و طبق حق ذاتی دفاع مشروع، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی پایگاههای نظامی آمریکا واقع در کشور اردن را که مبدأ و پشتیبان تجاوز نظامی آمریکا علیه کیان ایران بود، مورد ضربات دفاعی و کوبنده خود قرار دادند.
وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن شدید تجاوز نظامی آمریکا به لارک، که نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل است، مسئولیت شورای امنیت سازمان ملل متحد و شخص دبیر کل را برای ایفای مسئولیتهایشان جهت پاسداشت صلح و امنیت بینالمللی و پاسخگو کردن طرف متجاوز یادآور میشود.
جمهوری اسلامی ایران به دبیر کل سازمان ملل، رئیس شورای امنیت و کلیه دولتهایی که مراتب نگرانی خود را از ادامه ناامنی در خلیج فارس و تنگه هرمز ابراز کردهاند یادآور میشود که تنها عامل ناامنشدن مسیر کشتیرانی در منطقه، اقدامات غیرقانونی و تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی بوده است که با حمله به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند ۱۴۰۴) شروع شد و در ۶ ماه گذشته به اشکال مختلف از جمله محاصره دریایی و سایر اقدامات تحریکآمیز و مداخلهجویانه ادامه یافته است.
وزارت امور خارجه تاکید میکند که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اعمال حق ذاتی دفاع مشروع تردید نخواهند کرد و به نحو مقتضی به هر تجاوز نظامی دشمن قاطعانه پاسخ خواهند داد.
بدیهی است مسئولیت کامل پیامدهای اقدامات تجاوزکارانه جدید آمریکا و تداوم محاصره دریایی و جنگ اقتصادی علیه ایران، متوجه رژیم آمریکا و کلیه طرفهایی است که به هر نحوی در تدارک و اجرای اقدامات غیرقانونی و متخلفانه آمریکا همدستی و مشارکت میکنند.
سپاه: سوپرنفتکش متخلف بر اثر اصابت با دو مین دریایی متوقف شد
نیروی دریایی سپاه در اطلاعیهای اعلام کرد که یک فروند سوپرنفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتشسوزی شدید و متوقف شده است.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در این اطلاعیه اعلام کرد:
«بسمالله قاصم الجبارین
ملت بیدار و همیشه در صحنه، بیداردلانی که با حضور فداکارانه در میدان، دشمنان را مستأصل و متحیر کردهاید؛ به استحضار شما آزادگان میرساند، ساعاتی پیش یک فروند سوپرنفتکش متخلف که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت، در اثر اصابت با دو مین دریایی دچار آتشسوزیهای مهیب شد و بهطور کامل متوقف گردید.
نیروی دریایی سپاه مجدداً اخطار میکند سرنوشت کشتیهایی که از مقررات امنیتی تنگه هرمز تخطی کنند، جز این نخواهد بود.
رعایت مقررات ابلاغی نیروی دریایی سپاه برای عبور و مرور الزامی است. شرکتهای کشتیرانی فریب تحریکات ارتش کودککش آمریکا را نخورند و اموال و جان خدمه کشتیهای خود را بیجهت در معرض نابودی قرار ندهند.
معادله بازدارندگی همچنان به نفع جبهه مقاومت
پاسخ قاطع و هوشمندانه ایران نشان داد که معادله بازدارندگی همچنان به نفع جبهه مقاومت است. دشمن که در ماههای اخیر با بنبست نظامی و فشارهای داخلی روبهرو شده، با این تجاوز حسابنشده تلاش کرد موازنه را تغییر دهد، اما عملیات تنبیه متجاوز بار دیگر ثابت کرد که هرگونه تجاوز به خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران با پاسخی سخت و هدفمند مواجه خواهد شد.
این رخداد بار دیگر بر این واقعیت تأکید کرد که کنترل تنگه هرمز در دست نیروهای مسلح ایران است و هرگونه ماجراجویی دشمن تنها هزینههای سنگینتری برای آن به همراه خواهد داشت. مردم شریف و بپاخاسته ایران اسلامی با حضور حماسی خود در میدان، همچنان پشتوانه رزمندگان اسلام هستند و دشمن را در بهت و حیرت فرو بردهاند.
و ما النصر إلا من عند الله العزیز الحکیم.
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