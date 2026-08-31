امیر الهامی: ایران پیروز قاطع نبرد با آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش ظهر امروز (دوشنبه) در آیین تجدید میثاق فرماندهان نیروی پدافند هوایی ارتش با آرمانهای امام (ره) که به مناسبت فرارسیدن دهم شهریور سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) با آرمانهای امام خمینی (ره) برگزار شد، این روز تاریخی و بزرگ را یادگار امام شهید و تبلور انسجام و وفاق ملی دانست و اظهار داشت: امیدوارم در انجام وظایف، همگی بتوانیم آنچه را که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران است، به شایستگی به انجام برسانیم.
امیر الهامی با تبریک ویژه به همرزمان خود در نیروی پدافند هوایی ارتش و همه رزمندگان پدافند هوایی نیروهای مسلح در ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصریح کرد: تعالیم عالیه اسلام و آنچه از خط سرخ شهادت آموختهایم، ما را در مسیر ولایت و زیر پرچم ولایت گرد هم آورد و با هدف واحد حراست و صیانت از ایران اسلامی عزیز، چنان قدرتی به ملتهای جهان نشان دادیم که امروز همگان از این انسجام، وفاق و همدلی متعجب هستند.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر جبهه استکبار خاطرنشان کرد: تمام کفر با تمام توان آمد تا نقشههای مذبوحانه و خوابهای آشفته خود را علیه جمهوری اسلامی ایران اجرا کند، اما جمهوری اسلامی ایران زیر پرچم ولایت با مردم شریف و نیروهای مسلح مقتدر و رهبری شجاع، چنان مقاومتی از خود نشان داد که امروز به اذعان کارشناسان نظامی دنیا، پیروز قاطع این میدان نبرد است.
امیر سرتیپ الهامی در ادامه به تشریح مهمترین تکیهگاههای قدرتساز جمهوری اسلامی ایران پرداخت و نخستین و اصلیترین آن را «باور به اراده الهی» عنوان کرد و افزود: ما در میدان رزم، مصداق «و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی» را دیدیم و لمس کردیم. امروز الهیات جنگ برای ما یکی از اصلیترین تکیهگاهها در این جنگ و جنگهای احتمالی آینده است.
وی دومین تکیهگاه را «باور به اثرگذاری فرهنگ عاشورا و مکتب عاشورا» برشمرد و گفت: خط سرخ شهادت فرهنگی است که در ذهن بیمار دشمنان جای نمیگیرد. در ادامه این مسیر ولایی، هرگاه احساس خستگی میکردیم، رو به حرم مطهر امام رضا (ع) میکردیم و از آن حضرت طلب مساعدت و شفاعت داشتیم.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، «محوریت ولایت» را عامل اصلی انسجام و وفاق ملی دانست و تأکید کرد: حضور و تجمع ما زیر پرچم ولایت نشان داد که تبعیت و اطاعت از ولایت، اثرگذاری مستقیمی در میدان نبرد دارد.
امیر الهامی با اشاره به توانمندیهای داخلی کشور تصریح کرد: تکیهگاه بعدی ما باور به اثرگذاری توان درونزا و قدرت صددرصد ایرانی است. توفیقاتی که در رهگیری هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و انواع پرتابههای فناورانه دشمن به دست آوردیم با تکیه بر محصولات صددرصد ایرانی بوده است. باور به اینکه ما میتوانیم نیازمان را در صحنه نبرد خودمان برآورده کنیم، اقتدارآفرین بود.
وی همچنین بر بهرهگیری از ظرفیتهای برترساز داخلی کشور از جمله تنگه راهبردی هرمز و سایر مواهب الهی تأکید کرد و یادآور شد: این ظرفیتها به اقتدار و قدرت تبدیل شدهاند و در جنگ اخیر نیز یکی از تکیهگاههای اصلی ما بودند.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در ادامه به تجربیات ارزشمند حاصل از جنگهای اخیر اشاره کرد و گفت: تجربیات دفاع مقدس دوم و سوم و پس از آن، در حوزههای تاکتیک، تولید و تأمین سلاح و تجهیزات، پدافند غیرعامل، زیرساختهای ارتباطی، اشراف اطلاعاتی، سایبری و علوم نوین به دست آمده است. این تجربیات یا به سامانهها و تجهیزات کاربردی تبدیل شده و اکنون در حال تولید و تکثیر آنها هستیم یا در مراکز مطالعاتی و پژوهشی در حال تکمیل برای تبدیل شدن به سامانههای عملیاتی هستند.
امیر الهامی با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پیام بزرگ دیگری را نیز به دنیا ارسال کرده است، گفت: جمهوری اسلامی ایران مؤلفههای جدیدی به مؤلفههای شناختهشده قدرت ملی در منابع کارشناسی دنیا اضافه کرد که از مهمترین آنها «تابآوری ملی» است. حضور منسجم، مقتدرانه، آگاهانه و هوشمندانه مردم شریف ایران اسلامی، اصلیترین اثر را در ایجاد این مؤلفه قدرتآفرین داشته است.
وی در ادامه خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران اعلام کرد: با قدرت در جبهه حق در مقابل باطل، هر آنچه داریم از جان، توان، دانش و تجربه به میدان میآوریم تا به تمام ملتهای آزاده دنیا بگوییم که استکبار اجازه ندارد اهداف پوچ خود را در دنیا دنبال کند. امروز ایران بزرگ اسلامی در خلیج فارس این ادعا را عملاً به نمایش گذاشته است.
فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش همچنین از رهبر معظم انقلاب و ملت شریف ایران خواست فرزندان خود در نیروهای مسلح، بهویژه نیروی پدافند هوایی ارتش را دعا بفرمایند تا در مسیر پرمسئولیت پیش رو، وظایف خود را در قبال ایران عزیز به شایستگی انجام دهند.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ارزشها، توان درونزا و محوریت ولایت، پیروز قاطع میدان نبرد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیر علیرضا الهامی فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) کشور و نیروی پدافند هوایی ارتش ظهر امروز (دوشنبه) در آیین تجدید میثاق فرماندهان نیروی پدافند هوایی ارتش با آرمانهای امام (ره) که به مناسبت فرارسیدن دهم شهریور سالروز تشکیل قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیاء (ص) با آرمانهای امام خمینی (ره) برگزار شد، این روز تاریخی و بزرگ را یادگار امام شهید و تبلور انسجام و وفاق ملی دانست و اظهار داشت: امیدوارم در انجام وظایف، همگی بتوانیم آنچه را که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ملت بزرگ ایران است، به شایستگی به انجام برسانیم.
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