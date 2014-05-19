پیروزی های ارتش سوریه امیدهای صهیونیستها را بر باد داد

به گزارش خبرگزاری مهر،روزنامه المنار فلسطینی در مطلبی با اشاره به پیروزی های گسترده ارتش سوریه و بر باد رفتن همه تلاشهای رژیم صهیونیستی آورده است: منابع آگاه به نقل از محافل نظامی اسرائیلی اعلام کردند که اوضاع در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی نامطمئن است و امکان ایجاد منطقه حائل در طول مرزها در داخل اراضی سوریه تقریبا غیرممکن شده است.

محافل صهیونیستی افزودند: مسئولان نظامی و سیاسی اسرائیل که از هیچ کمک و حمایتی از گروههای تروریستی در طول مرزهای سوریه با فلسطین اشغالی دریغ نکرده اند به شکست تلاشهای تل آویو برای در مسلط کردن گروههای تروریستی بر روستاهای مرزی در داخل سوریه اذعان کرده اند.

المنار می نویسد: هر موفقیت ناچیزی که گروههای مسلح به دست می آورند با عملیات ارتش سوریه و پس گرفتن مناطقی که این گروهها اشغال کرده اند از بین می رود، به ویژه اینکه تروریستها متحمل تلفات و خسارات سنگین می شوند.

منابع آگاه تاکید کردند: امید و آروزهای اسرائیلی ها برای ایجاد کمربند امنیتی در داخل اراضی سوریه در امتداد مرزها با تپه جولان به صخره پیروزهای متوالی ارتش سوریه ضد گروههای تروریستی برخورد کرده است.

المنار گزارش داد: عملیاتی که ارتش سوریه در حومه درعا و قنیطره علیه تروریستها شروع کرده است نتایج فاجعه باری برای گروههای تروریستی و اسرائیل خواهد داشت به ویژه در صورتی که ارتش سوریه بتواند بر تپه های استراتژیک در این مناطق مسلط شود.

به اعتقاد این منابع، جنگ تپه ها که ارتش سوریه در منطقه درعا دنبال می کند مقدمه ای برای به محاصره تروریستها در قنیطره و غلبه بر این گروههاست.