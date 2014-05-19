به گزارش خبرگزاری مهر، کریم باقری درباره شروع مربیگری‌اش در تیم پرسپولیس و تداوم مربیگری در این تیم با بیان مطلب فوق اظهار کرد: فصلی که گذشت برای من تجربه خوبی بود تا مربیگری را تجربه کنم. در ابتدا مطمئن نبودم که بخواهم وارد این عرصه بشوم اما بد هم نبود. در این یک فصل تجربه کردم که اینکار چه قدر سخت و سنگین است.

وی درباره اینکه در گذشته همواره از ورود به عرصه مربیگری ابا داشته، خاطرنشان کرد: در ابتدا برای این کار اشتیاق نداشتم. آمدم تا از نزدیک با این عرصه برخورد داشته باشم. در طول فصل اتفاقات خوب و بد و لحظات تلخ و شیرین زیادی را تجربه کردم. به این نتیجه رسیدم که مربیگری عرصه سخت و بسیار پر مسئولیتی است. فشارهای مربیگری به کلی با دوران بازیگری متفاوت است و هر کسی نمی‌تواند موفق باشد.

مربی پرسپولیس در پاسخ به این سئوال که "آیا تصمیم به ادامه فعالیت در این عرصه را دارد یا خیر"؟ به سایت باشگاه پرسپولیس گفت: با توجه به تجربه‌ای که پشت سر گذاشتم به این نتیجه رسیدم که برای ادامه کار مربیگری باید دانش داشته باشم و برای اینکه تاثیر‌گذار باشم باید در کلاس‌های متعدد شرکت کنم. درباره فصل آینده فعلا صحبت نکرده‌ایم. رحیمی (مدیرعامل باشگاه پرسپولیس) را یکبار دیده‌ام. ما درباره مسائل گوناگون صحبت کردیم و یک بار هم گفتگوی تلفنی داشتیم.

وی درباره تیم ملی و بازی‌های جام جهانی هم تاکید کرد: هر دوره جام جهانی مشکلات خاص خود را دارد. آرژانتین هم تیم بزرگی است و ارزش‌های خاص خود را دارد ولی نباید فقط آنها را بالا و خودمان را پایین ببریم.

باقری در پایان گفت: همیشه از تیم جام جهانی 98 صحبت می‌شود ولی من فکر می‌کنم این تیم از جهات مختلفی بهتر است. لژیونرهای بیشتری در این تیم هستند و تعداد بازیکنان ملی‌پوش که تعداد بازی‌های ملی زیادی دارند بیشتر است. به نظرم باید متناسب با شرایط، توقع داشته باشیم.

