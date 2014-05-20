به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر امروز سه شنبه به خبرنگاران حاضر در محل باشگاه پرسپولیس گفت: صحبت های خوبی را با آقای رحیمی در مورد آینده پرسپولیس داشتیم و قرار است طبق برنامه ای که داریم در جهت رفع نقاط ضعف و پوشش برخی نقاطی که فصل گذشته مشکل داشتیم قدم برداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که فهرست بازیکنام مازاد و مورد نیاز خود را چه زمانی اعلام خواهید کرد گفت: اجازه بدهید کارمان را بکنیم. ما براساس برنامه ریزی که کرده ایم مشغول مذاکره با بازیکنان مورد نظرمان هستیم و هر زمانی که به طور رسمی با بازیکنی قرارداد بستیم و یا اینکه قرارداد بازیکنی را فسخ کردیم رسما اعلام می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه برخی دوستان می خواهند برای ما مشکل درست کنند، افزود: ممن هیچ مشکلی با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ندارم اما برخی دوستان عزیز به دنبال این هستند که مشکل ایجاد کنند. همانطور که گفتم هدف ما گرفتن بازیکنانی است که بتوانیم مشکلات قبل را به حداقل برسانیم و ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را برای فصل آینده در اختیار داشته باشیم.