  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۶:۱۸

علی دایی:

برخی دوستان می‌خواهند مشکل ایجاد کنند/ اجازه بدهید کارمان را بکنیم!

برخی دوستان می‌خواهند مشکل ایجاد کنند/ اجازه بدهید کارمان را بکنیم!

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه هیچ مشکلی با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باشگاه ندارد تاکید کرد برخی افراد قصد دارند این مشکلات را ایجاد کنند. وی همچنین در مورد جذب بازیکنان جدید و از دست دادن برخی بازیکنان برای فصل آینده گفت: هدف ما این است که بتوانیم یک تیم قوی را برای حضور در مسابقات فصل آینده آماده کنیم و طبق برنامه کارها را پیش می بریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی عصر امروز سه شنبه به خبرنگاران حاضر در محل باشگاه پرسپولیس گفت: صحبت های خوبی را با آقای رحیمی در مورد آینده پرسپولیس داشتیم و قرار است طبق برنامه ای که داریم در جهت رفع نقاط ضعف و پوشش برخی نقاطی که فصل گذشته مشکل داشتیم قدم برداریم.

وی در پاسخ به این پرسش که فهرست بازیکنام مازاد و مورد نیاز خود را چه زمانی اعلام خواهید کرد گفت: اجازه بدهید کارمان را بکنیم. ما براساس برنامه ریزی که کرده ایم مشغول مذاکره با بازیکنان مورد نظرمان هستیم و هر زمانی که به طور رسمی با بازیکنی قرارداد بستیم و یا اینکه قرارداد بازیکنی را فسخ کردیم رسما اعلام می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان اینکه برخی دوستان می خواهند برای ما مشکل درست کنند، افزود: ممن هیچ مشکلی با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل ندارم اما برخی دوستان عزیز به دنبال این هستند که مشکل ایجاد کنند. همانطور که گفتم هدف ما گرفتن بازیکنانی است که بتوانیم مشکلات قبل را به حداقل برسانیم و ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه را برای فصل آینده در اختیار داشته باشیم.

 

کد مطلب 2295520

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها