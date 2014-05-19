نشست پنج ساعته ضرغامی با کارشناسان «سمت خدا»

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که شامگاه یکشنبه 28 اردیبهشت ماه برگزار شد و پنج ساعت به طول انجامید حجج ‌الاسلام سیدمحمدمهدی میرباقری، حبیب الله فرحزاد، مسعود عالی، سید حسین حسینی قمی و محمدمهدی ماندگاری ضمن ارائه گزارش کاملی از عملکرد برنامه «سمت خدا» نقطه نظرات کارشناسی خود را برای آینده موفق‌تر این برنامه با رئیس رسانه ملی در میان گذاشتند.

ضرغامی با تشکر از عملکرد ارزشمند کارشناسان برنامه و همچنین تلاش‌های خالصانه تهیه‌کننده سابق و مجری موفق این برنامه گفت: نوآوری در برنامه‌های مذهبی ضرورت انکارناپذیری است که باید با انسجام، همفکری و همدلی به نتیجه برسد.

رئیس رسانه ملی همچنین به صورت تلفنی از همکاری حجج‌‌الاسلام محسن قرائتی و ناصر رفیعی و ناصر براتی مجری باسابقه سیما با این برنامه تشکر کرد.

بر «سمت خدا» چه گذشت

به گزارش مهر، در برنامه 22 اردیبهشت پس از اینکه شریعتی مجری «سمت خدا» با اشاره به عملکرد پنج ساله این برنامه اعلام کرد این آخرین برنامه‌ای است که رکنی تهیه‌کنندگی آن را برعهده دارد و او هم از مردم خداحافظی می‌کند، حجت‌الاسلام فرحزاد کارشناس برنامه با بیان اینکه با حرف‌های شریعتی شوکه شده، سخنانی را بازگو کرد که می‌گفت نمی‌خواسته روی آنتن زنده بگوید.

او از اختلافی گفت که چند وقتی است بین سازمان صدا و سیما و عوامل برنامه «سمت خدا» وجود دارد و با اینکه آنها در جلسات چهار،‌ پنج ساعته با مدیران در تلاش برای رفع آن بودند، روی آنها زمین زده شده و ماجرا فیصله پیدا نکرده است.

فرحزاد همچنین به صراحت اعلام کرد اگر این مشکل تا جمعه هفته جاری یعنی 26 اردیبهشت حل نشود، او و دیگر کارشناسان با برنامه همکاری نخواهند داشت.

همچنین تهیه‌کنندگان حوزه معارف سازمان صدا و سیما نیز بیانیه‌ای در حمایت از رکنی نوشته بودند که علاقه داشتند امضایشان بر این نامه محفوظ بماند و رسانه‌ای نشود.