تعیین تکلیف رئیس دانشگاه تهران تا دو هفته آینده/ انتخاب رئیس دانشگاه شریف تا پایان خرداد

به گزارش خبرنگار مهر رضا فرجی دانا عصر امروز دوشنبه در حاشیه مراسم دوازدهمین آیین نکوداشت دانش آموختگان خارجی سراسر کشور که در دانشگاه تهران برگزار شد، درباره تعیین تکلیف انتخاب رئیس دانشگاه تهران گفت: قرار بود تکلیف رئیس دانشگاه تهران عصر فردا در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص شود اما به دلیل سفر رئیس جمهور، این جلسه برگزار نمی شود.

وی گفت: بنابراین در جلسه دو هفته آینده شورای عالی انقلاب فرهنگی تکلیف گزینه های معرفی شده از سوی شورای منتخبان دانشگاه تهران به وزارت علوم در شورای عالی انقلاب فرهنگی مشخص می شود و در نهایت یک نفر به این شورا معرفی می شود.

وزیر علوم درباره تشکیل کمیته جستجو در دانشگاه صنعتی شریف گفت: طی یک ماه گذشته یک کمیته جستجو در دانشگاه صنعتی شریف از سوی شورای این دانشگاه تشکیل شده است. این شورا در این مدت کار خود را برای بررسی گزینه های لازم که از طرف دانشکده ها معرفی شده اند آغاز کرده است.

فرجی دانا ادامه داد: کار انتخاب رئیس دانشگاه شریف تا پایان خردادماه به پایان می رسد.

وزیر علوم درباره رئیس دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: برای تعیین تکلیف رئیس دانشگاه تربیت مدرس از اساتید نظرسنجی خواهد شد که نتیجه آن نیز در خردادماه مشخص می شود.

فرجی دانا زمانی که با اصرار خبرنگاران برای پاسخ دهی درباره سئوال تعیین رئیس دانشگاه تهران مواجه شد، گفت: من یک معلم و دانشگاهی هستم و در این باره سکوت کرده ام اما شما خبرنگاران مدام از من خبر می سازید، خوب بسازید، ما می خواهید من را به سمت دیگری ببرید، خوب ببرید. شما خبرنگاران هم تا دو هفته دیگر برای تعیین تکلیف رئیس دانشگاه تهران صبر کنید.

وی که در زمان خروج از سالن علامه امینی دانشگاه تهران توسط خبرنگاران محاصره شده بود، اضافه کرد: من هم اکنون با نمایندگان مجلس جلسه ای دارم که اگر به آن نرسم خیلی بد می شود.

خبرنگاری از وی درباره زمان برگزاری نشست خبری اش پرسید که فرجی دانا با خنده به وی پاسخ داد: نشست خبری لازم ندارید، شما به صورت ایستاده خبرهایتان را می گیرید.