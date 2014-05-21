اشکان دژاگه بهترین بازیکن فصل فولام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژاگه که در طول فصل با مصدومیت‌های زیادی مواجه شد و نسبت به دیگر ستاره‌های این تیم بازی‌های کمتری انجام داد به خاطر بازی‌های درخشانی که انجام داد از سوی هواداران این تیم به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد.

سایت لندن 24 گزارش داد باشگاه فولام از طریق هواداران این باشگاه اقدام به انتخاب بهترین بازیکن فصل کرد که اشکان دژاگه در رقابت نزدیک با استیو سیدول این عنوان را به خود اختصاص داد. ستاره ایرانی تیم فولام با کسب 7/6 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن فصل برگزیده شد.

برترین‌های فصل تیم فولام از نگاه هواداران این تیم به شرح زیر معرفی شده‌اند:

1- اشکان دژاگه 7/6

2- استیو سیدول 7/5

3- دیوید استاک دیل 7/4

4- جانی هیتینگا 6/3

5- لوئیس هالتبی 6/1

