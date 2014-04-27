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۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۱۲

اشکان دژاگه:

به بازی در باشگاه‌های ایران فکر نمی‌کنم/ دیدن دایی و مهدوی‌کیا برایم افتخار بود

به بازی در باشگاه‌های ایران فکر نمی‌کنم/ دیدن دایی و مهدوی‌کیا برایم افتخار بود

بازیکن ایرانی تیم فوتبال فولام انگلیس درباره احتمال پیوستنش به فوتبال باشگاهی ایران تاکید کرد: من به بازی در لیگ ایران فکر نمی‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژاگه در خصوص احتمال بازی خود در لیگ برتر ایران بیان کرد: من به بازی در لیگ ایران فکر نمی‌کنم. از شرایطی که در لیگ برتر انگلیس دارم راضی هستم و لذت می‌برم. هر هفته بازی‌های مهمی را در اینجا برگزار می‌کنیم و مقابل تیم‌های بزرگی به میدان می‌رویم. من سه سال قرارداد داشتم و هنوز یک فصل از قراردادم باقی مانده است.

وی درباره احتمال حضورش در لیگ‌های آسیایی نیز گفت: من به لیگ برتر انگلیس آمده‌ام تا خودم را نشان بدهم. دو سال دیگر از قراردادم باقی مانده و امیدوار هستم که در فوتبال انگلیس به کار خودم ادامه بدهم.

بازیکن تیم فولام انگلیس با اشاره به حمایت‌های پدر و مادرش تاکید کرد: پدر و مادرم در برلین زندگی می‌کنند و من هم در آنجا بزرگ شدم. آنها خیلی مرا حمایت کردند که به اینجا رسیده‌ام. در حال حاضر هم همسرم و دخترم در لندن هستند که باعث دلگرمی من هستند.

این ملی‌پوش فوتبال کشورمان در گفتگوی خود با شبکه خبر تلویزیون در خصوص تفاوت‌های فوتبال در انگلیس و آلمان با ایران تاکید کرد: تفاوت‌ها زیاد است. در اینجا بازیکنان جوان فوتبال پایه را در مدارس فوتبال یاد می‌گیرند و خودم هم این در مدرسه فوتبال رشد کردم. این مسایل خیلی مهم است و باید در ایران به آن توجه شود چونکه جوان‌های خوبی در ایران به فوتبال می‌پردازند.

دژاگه در خصوص تماشای بازی‌های تیم ملی ایران گفت: همیشه سعی کردم که بازی‌های ایران را دنبال کنم. پدرم و مادرم ایرانی هستند و من هم افتخار می‌کنم که ایرانی هستم. زمان جام جهانی دوست داشم بازی‌های ایران را تماشا کنم و دیدن مهدوی‌کیا و دایی از نزدیک برایم افتخار بود. به دوستانم همیشه می‌گفتم که بازی‌های ایران را دنبال می‌کنم.

وی با اشاره به حضور بازیکنان جوان در فوتبال ایران خاطرنشان کرد: ما بازیکن‌های خوبی داریم و اگر کی روش را در تیم ملی نگه داریم می‌توانیم آینده خوبی را با آنها رقم بزنیم.

 

کد مطلب 2279437

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