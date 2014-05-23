تخلف بیمارستانهای دولتی در ارجاع بیماران برای تهیه تجهیزات پزشکی/ مردم با 1490 تماس بگیرند

مهندس سید حسین صفوی در حاشیه برگزاری همایش معاونین غذا و دارو در مشهد، به خبرنگار مهر گفت: ملزومات و تجهیزات پزشکی به اندازه کافی در انبارها وجود دارد و از این بابت هیچگونه نگرانی نداریم.

وی در ارتباط با اینکه شنیده شده برخی بیماران بستری در بیمارستانهای دولتی بعد از آغاز طرح تحول نظام سلامت همچنان برای تهیه ملزومات پزشکی به خارج از بیمارستان ارجاع داده می شوند، افزود: پیگیری چنین مواردی در حیطه وظایف معاونت درمان وزارت بهداشت، اما به طورکلی می توانم بگویم که اگر چنین مواردی بود، مردم با شماره تلفن 1490 تماس بگیرند و گزارش بدهند.

صفوی با اعلام اینکه نیاز بیماران بستری به تجهیزات و ملزومات پزشکی باید تامین شود، ادامه داد: تجهیزاتی مثل ارتوپدی نیز شامل 10 درصد هزینه پرداختی بیمار می شود که بخشی از قیمت این تجهیزات مثل تجهیزات ارتوپدی مربوط به تصادفی ها، پروتز زانو و لگن تعیین شده و بخش دیگری نیز تا هفته آینده اعلام خواهد شد که البته هیچ ارتباطی به پرداخت بیمار ندارد.

مدیرکل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو، تامین تجهیزات مورد نیاز بیمارستانهای دولتی در اجرای طرح تحول نظام سلامت را بر اساس بررسیهای صورت گرفته اعلام کرد و افزود: کمیته های فنی دارو و تجهیزات پزشکی که متشکل از اعضای هیئت علمی و مدیران هستند، چنین مواردی بررسی و به جمع بندی می رسند.