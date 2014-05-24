تمرین ملی پوشان تکواندو در کاخ ورزش/ قرعه کشی امروز انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا از فردا یکشنبه به میزبانی ازبکستان در کاخ ورزش تاشکند آغاز می شود که در اولین روز پومسه روها به دیدار رقبای خود می روند.

کاروان 50 نفره تکواندو ایران صبح جمعه وارد تاشکند شد و از سوی مسئولین سفارت ایران در تاشکند مورد استقبال قرار گرفته در هتل ازبکستان مستقر شدند. این هتل ، هتل اصلی مسابقات است و کلیه امور ثبت نام ، قرعه کشی جلسات اتحادیه آسیا و کلاس های هماهنگی داوران در این هتل انجام می شود.

بر اساس برنامه بیژن مغانلو سرمربی تیم ملی ، تکواندوکاران بخش مبارزه عصر جمعه به سالن تمرین مسابقات رفته و به مدت یک ساعت ، یک جلسه تمرین سبک را پشت سر گذاشتند.

دومین جلسه تمرین تیم ملی از ساعت 10 صبح امروز برگزار خواهد شد و ملی پوشان تمرین سنگینی را طبق برنامه مغانلو برگزار می کنند. حسن ذوالقدر رئیس سازمان تیم های ملی عصر روز گذشته ثبت نام ملی پوشان کشورمان را انجام داد.

جلسه فنی مربیان و مراسم قرعه کشی این مسابقات ساعت 16 امروز به وقت محلی برگزار می شود که مغانلو به همراه ذوالقدر مدیرتیم های ملی در این جلسه حضور پیدا می کنند و تکواندوکاران به همراه بی باک و خانلرخانی برای انجام تمرینات به سالن مسابقات می روند.

دوشنبه در نخستین روز رقابتهای مبارزه فرزان آشورزاده و فریده رشیدی از تیم ملی کشورمان به دیدار رقبای خود می روند. این دو تکواندوکار عصر فردا یکشنبه باید در جلسه قرعه کشی شرکت کنند.

بیست و یکمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی آسیا پنجم تا هشتم خردادماه سال جاری درشهر تاشکند ازبکستان برگزار می‌شود.