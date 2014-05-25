به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات امروز یکشنبه با برگزاری مسابقات در بخش پومسه آغاز می‌‌شود و پومسه روهای کشورمان به دیدار رقبای خود خواهند رفت. اما تکواندوکاران در بخش مبارزه از فردا دوشنبه کار خود را آغاز می‌کنند که در اولین روز فرزان آشورزاده و فریده رشیدی از تیم ملی کشورمان به دیدار رقبای خود می‌روند.

آشورزاده در وزن 54- کیلوگرم که 24 تکواندوکار حضور دارند، دور نخست "کایربک" از قزاقستان را پیش رو دارد و در صورت برتری باید با"ورسیف" از تاجیکستان پیکار کند. یکی از تکواندوکاران عربستان، قزقیزستان یا ترکمنستان حریف دور سوم آشورزاده خواهند بود. نماینده کشورمان در صورت رسیدن به مرحله نیمه نهایی برای صعود به بازی پایانی به احتمال فراوان "گانگ مین چو" از کره‌جنوبی را پیش رو خواهد داشت.

در وزن 49- کیلوگرم بانوان 15 تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند که فریده رشیدی در قسمت پائین جدول دور نخست "آنارگول صابیر" از قزاقستان را پیش رو دارد و در صورت برتری باید با یکی از تکواندوکاران تاجیکستان یا مالزی پیکار می‌کند.

سه‌شنبه ششم خردادماه و در سومین روز مسابقات، تیم ملی ایران 5 نماینده خواهد داشت. بهنام اسبقی در وزن 68- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس به دیدار برنده مبارزه تکواندوکاران قزاقستان و قرقیزستان می‌رود. اسبقی دور سوم "این چانگ جونگ" از کره‌جنوبی را پیش رو خواهد داشت. در این وزن 23 تکواندوکار حضور دارند.

در وزن 74- کیلوگرم 17 تکواندوکار مبارزه می‌کنند که علیرضا نصر آزادانی در اولین دیدار "عناس الادرابی" از اردن را پیش رو دارد و در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه لبنان و ماکائو خواهد رفت. کویت، فیلیپین، ازبکستان، قطر و افغانستان نیز با نصر همگروه هستند. نماینده تا دیدار پایانی با نماینده کره‌جنوبی مبارزه نمی‌کند.

پریسا قربانی در وزن 53- کیلوگرم بانوان دور نخست با "سارتیا پونگ سار" از تایلند مبارزه می‌کند و در صورت برتری برنده قزاقستان و ماکائو را پیش رو خواهد داشت. در این وزن 13 تکواندوکار شرکت دارند. نماینده کره‌جنوبی نیز در قسمت پائین جدول حضور دارد.

اما سوسن حاجی‌پور سرگروه تیم ملی ایران در وزن 57- کیلوگرم در میان 14 تکواندوکار این وزن "زارینا سرالیویا" از قزاقستان را پیش رو دارد و در صورت پیروزی با "زافرا" از فیلیپین پیکار می‌کند. پریسا فرشیدی سومین تکواندوکار تیم بانوان در وزن 62- کیلوگرم بانوان دور نخست استراحت دارد و سپس با "کارسا رانگ ریوو" از تایلند پیکار می‌کند. در این وزن 11 تکواندوکار حضور دارند که فرشیدی با پیروزی نخست مدال برنز خود را قطعی کرده و برای صعود به بازی پایانی یکی از تکواندوکاران اردن، چین یا هند را پیش رو خواهد داشت.

چهارشنبه هفتم خردادماه در آخرین روز این دوره از رقابتها شکرانه ایزدی در وزن 67- کیلوگرم دور نخست استراحت دارد و سپس با برنده مبارزه ماکائو و قزاقستان پیکار می‌کند. یکی از تکواندوکاران چین، اردن یا کره‌جنوبی مبارزه می‌کند و در این وزن 11 تکواندو کار حضور دارند. اکرم خدابنده در وزن 73+ در میان هشت تکواندوکار این در اولین دیدار "نان وانگ" از ماکائو را پیش رو دارد. خدابنده در صورت پیروزی در اولین دیدار مدال برنز خود را قطعی کرده و برای رسیدن به فینال برنده مبارزه کامبوج و فیلی پین را پیش رو خواهد داشت.

در بخش مردان تیم ملی ایران سه تکواندوکار در روز پایانی دارد. مهدی خدابخش در وزن 80- کیلوگرم دور نخست به دیدار"چائو هو" از ماکائو می‌رود و در صورت برتری به مصاف برنده یمن و هنک کنگ خواهد رفت. در این وزن 16 تکواندوکار حضور دارند که کره‌جنوبی نماینده ندارد.

در وزن 87- کیلوگرم شش تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند که یوسف کرمی سرگروه تیم ملی ایران دور نخست استراحت داشته و با همین قرعه استراحت مدال برنز خود را قطعی کرده و برای رسیدن به یازی نهایی باید با تکواندوکار پیروز مبارزه بین قزاقستان و چین پیکار کند. در این وزن هم کره‌جنوبی نماینده ندارد و در بالای جدول ازبکستان، تایپه و ویتنام برای رسیدن به فینال تلاش می‌کنند.

مرتضی شیری در وزن 87+ کیلوگرم آخرین نماینده تیم ملی ایران در این دوره از مسابقات است. وی در اولین دیدار " الیاس الحیدری" از لبنان را پیش رو دارد و در صورت برتری به مصاف یکی از تکواندوکاران قزاقستان، اردن یا کره‌‎جنوبی خواهد رفت.

طبق برنامه مسابقات از ساعت 9 صبح تا 12 در بخش مقدمانی پیگیری خواهد شد، رقابتهای نوبت عصر از ساعت 14 تا 17 دنبال می‌شود و از ساعت 18 نیز رقابتهای مرحله نیمه نهایی و پایانی و ساعت 20 نیز مراسم توزیع مدال‌ها برگزار خواهد شد.