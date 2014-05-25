سلحشوری، حاتمی و ترکاشوند به مدال طلا دست پیدا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا امروز صبح در کاخ ورزش تاشکند با برگزاری رقابتهای پومسه آغاز شده که تا اینجای کار پومسه روهای کشورمان موفق به کسب چهار مدال طلا، دو نقره و دو برنز شدند. مرجان سلحشوري نماينده ايران در پومسه انفرادي بانوان در رده سني 18 تا 30 سال، موفق به كسب مدال طلا شد و بر سكوي قهرماني ايستاد. كره جنوبي، ويتنام و چين تايپه نيز به ترتيب در رده هاي دوم تا چهارم قرار گرفتند.در همین رده سنی و بخش مردان علي نادعلي با قبول شكست برابر حريفانش از دور رقابتها كنار رفت.

ضمن اینکه "هادي تركاشوند" در رده سني 51 تا 60 سال صاحب مدال طلا شد. در اين رده تكواندوكار چين تايپه دوم شد، ازبكستان بر سكوي سوم ايستاد و قزاقستان به عنوان چهارمي رسيد. همچنین محمدتقي حاتمي ديگر نماينده پومسه انفرادي با غلبه بر حريفانش دومين مدال طلاي ايران در رده سني 41 تا 50 سال بدست آورد. د ر اين بخش نماينده كشور كره جنوبي نايب قهرمان شد، فيلپين و چين تايپه نيز بر سكوي سوم و چهارم ايستادند.

در پومسه تیمی رده سنی بالای 30 سال هم تیم ملی کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد. این تیم با ترکیب محمد تقی حاتمی، علی سلمانی و مهدی صمدیان به دیدار رقبای خود رفت و موفق به کسب مدال طلا شد.

آتوسا فرهمند نماينده ايران در پومسه انفرادي بانوان رده سني 31 تا 40 سال، موفق به كسب مدال نقره آسیا شد. در این بخش کره جنوبی طلا گرفت پومسه روهای چين تايپه و قزاقستان هم بعد از فرهمند به مدال برنز دست پیدا کردند.

مرجان سلحشوری به مدال طلا دست پیدا کرد