پوتین با وتوی چهارمین قطعنامه ضدسوری خاورمیانه را نجات داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه که "دیمیتری راگوزین"معاون نخست وزیر روسیه را به حضور پذیرفت،با تقدیر از نقش آفرینی مثبت روسیه در تحولات خاورمیانه تاکید کرد: "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه با وتوی چهارمین قطعنامه ضدسوری در شورای امنیت، نه فقط سوریه بلکه خاورمیانه را نجات داد.

وی در خصوص نقش مسکو در تحولات منطقه ای و بین المللی اظهار داشت: "ولادیمر پوتین" رئیس جمهوری روسیه توانست نقش مسکو در تحولات بین المللی را حتی بیشتر از آنچه که در زمان نظام شوروی سابق بود گسترش دهد.



معاون نخست وزیر روسیه نیز با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه اعلام کرد: مسکو از اتخاذ راهکار مسالمت آمیز برای حل بحران سوریه و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور حمایت می کند.

وی همچنین در خصوص برگزاری انتخابات در شرایطی مساعد و آرام ابراز امیدواری کرد.



راگوزین نیز به جنایت اخیر تروریستها علیه غیر نظامیان سوری و حمله افراد مسلح به تجمع حامیان بشار اسد در درعا که به کشته و زخمی شدن بیش از 200 نفر منجر شد اشاره کرد و به خانواده های قربانیان این حادثه تسلیت گفت.



دیمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه امروز شنبه در قالب هیئتی بلند پایه در راستای افزایش مناسبات سیاسی ، اقتصادی و نظامی دو کشور وارد دمشق شد. پیش از این منابع امنیتی اعلام کرده بودند که هدف اصلی پوتین از انتخاب راگوزین به عنوان رئیس کمیته روسی در مذاکرات با سوریه، تقویت روابط نظامی با سوریه به ویژه پس از بحران اوکراین و تنشهای مسکو با کشورهای غربی است.

