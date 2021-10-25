کاروان نظامیان روسیه در سوریه هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل راشاتودی، «وادیم کولیت»، معاون مرکز آشتی روسیه در سوریه هدف قرار گرفتن یک گشتی نظامی روسیه با بمب کنار جاده‌ای در ریف درعا در جنوب سوریه را تائید کرد.

در بیانیه‌ای که از سوی مرکز آشتی روسیه در سوریه و در روز دوشنبه منتشر شد، آمده است: «ساعت ۸:۵۵ صبح روز دوشنبه، هنگام گشت زنی یک کاروان نظامی روسیه در جاده M-5 در ریف درعا و در نزدیکی شهرک ام المیاذن یک بمب کنار جاده‌ای دست ساز در برابر خودروی نخست کاروان منفجر شد اما در این انفجار به هیچکدام از نظامیان روس آسیبی نرسید.»

تحلیلگران بر این باورند که جهان عرب برای روسیه از اهمیت ژئوپلیتیک برخوردار و منطقه خاورمیانه دارای جایگاهی برجسته در راهبرد مسکو است. از زمان به قدرت رسیدن «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و با در پیش گرفتن رویکرد اوراسیاگرایی، منطقه خاورمیانه در سیاست خارجی روسیه اهمیت پیداکرده است.

کارشناسان بر این باورند عوامل مختلفی برای حضور روسیه در سوریه وجود دارد. نخست، مخالفت روسیه با نظام تک‌قطبی است. مسکو می‌خواهد چندجانبه‌گرایی را در ادبیات راهبردی بین‌المللی تقویت کند، زیرا در این فضا، فرصت برای نقش‌آفرینی بیشتر روسیه فراهم می‌شود. روسیه می‌خواهد حوزه نفوذ خود در خاورمیانه را حفظ کند و تلاش دارد سوریه را به‌عنوان بازیگری که به ایفای نقش منطقه‌ای همسو با مسکو مبادرت می‌ورزد، حفظ کند.