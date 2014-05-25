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۴ خرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۷

چرخش شیرازی‌ها به سمت مربیان بومی؛

پیروانی، کلانتری و عباسی در فهرست مربیگری فجرسپاسی

پیروانی، کلانتری و عباسی در فهرست مربیگری فجرسپاسی

مسئولان باشگاه فجرسپاسی شیراز در نظر دارند تا برای بازگرداندن این تیم به لیگ برتر، از مربیان بومی استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از شکست تیم فوتبال فجر سپاسی برابر پیکان در مسابقات پلی آف لیگ برتر و سقوط تیم شیرازی به لیگ دسته اول، مسئولان این باشگاه به سرعت کار را برای بازگرداندن آن به لیگ برتر شروع کرده‌اند.

جلسه هیات مدیره باشگاه فجر در حالی هفته گذشته برگزار شد که مدیرعامل باشگاه طبق هدفگذاری‌های خود، بودجه درخواستی‌اش را به اعضای هیات مدیره ارائه کرده است. همچنین فهرست چند مربی که اکثر آنها بومی هستند در این جلسه در اختیار هیات مدیره قرار گرفت.

بر این اساس اولویت تیم فجر استفاده از مربیان بومی هماننند علی اصغر کلانتری، غلامحسین پیروانی و محمد عباسی خواهد بود. مسئولان باشگاه فجر همچنین اکبر میثاقیان را هم در فهرست مربیان مد نظر خود قرار داده‌اند و این احتمال هم وجود دارد که این مربی، فصل آینده در تیم دسته اولی فجر کار کند.

 

کد مطلب 2298346

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