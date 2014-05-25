منبع جایگزین برای تامین آب شرب تبریز تعیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت عصر یکشنبه در جلسه شورای منطقه ای حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بیان اینکه شورای اجتماعی و فرهنگی برای اجرای تمام مصوبات آماده جلب مشارکت مردم و زمینه سازی همکاری آنها برای احیای دریاچه ارومیه است، اظهار داشت: باید برای احیای دریاچه ارومیه به عنوان مطالبه اصلی 58 درصد مردم آذربایجان غربی از دولت برنامه ریزی ساختاری و عملیاتی داشته باشیم.

وی با اعلام اینکه عزم ملی برای احیای دریاچه ارومیه وجود دارد، ادامه داد: این در حالی است که مردم باید به شعار داده شده اعتماد کنند بطوریکه باید اقدامات انتظامی دولت در راستای کاهش مصرف آب، کنترل برداشت آب چاهها و ... عملیاتی شود.

وی با اشاره به موضوع برداشت آب از زرینه رود برای مصرف آب شرب و صنعت تبریز، اعلام کرد: آب مورد نیاز از خود منابع آب داخلی آذربایجان شرقی قابل تامین بوده ولی متاسفانه هم اکنون شاهد احداث خط دوم انتقال آب از زرینه رود به تبریز هستیم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه در برهه ای از زمان احداث خط انتقال آب از زرینه رود برای آب شرب تبریز به صلاح بود، ادامه داد: ولی هم اکنون با وجود منابع کافی برای تامین این میزان آب مورد نیاز و وضعیت بحرانی دریاچه ارومیه باید منابع جدیدی برای تامین آب شرب تبریز تعیین شوند.

منابع کافی برای تامین آب شرب تبریز در داخل آذربایجان شرقی وجود دارد

سعادت با بیان اینکه اگر قرار باشد مردم در برنامه های احیا دولت را یاری کنند باید با شفافیت کامل با آنها برخورد شود، ادامه داد: متاسفانه با وجود مشکلات کم آبی فراوان در منطقه در برنامه های تدوین شده کارگروه نجات دریاچه ارومیه هیچ مطالعه ای برای جایگزینی منبع تامین آب شرب تبریز نشده که ای بسا این آب در تامین بخشی از نیاز آبی دریاچه می تواند تاثیر گذار باشد.

وی با اشاره به اینکه قطعا با شروع اجرای مصوبات احیای دریاچه ارومیه شاهد ایجاد تنش هایی در جامعه خواهیم بود که در شورای استانی فرهنگی و اجتماعی دریاچه ارومیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرند، گفت: مردم منطقه میاندوآب با توجه به مشکلات فراوان خط انتقال اول آب به تبریز در منطقه نارضایتی خود را بارها اعلام کرده که باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی خواستار انجام مطالعات لازم برای تامین آب شرب تبریز از سایر حوزه ها از جمله ارس شد و ادامه داد: با توجه به افق جمعیتی مد نظر برای کشور و با توجه به روند نزولی ریزشهای جوی، افزایش جمعیت شهر تبریز و اجرای خط دوم انتقال آب از زرینه رود بعنوان یکی از منابع اصلی تامین آب دریاچه ارومیه به این معنی است که برداشت بیشتری از این منبع انجام می شود.

مفهوم احداث خط دوم انتقال آب از زرینه رود به تبریز چیست

سعادت با اعلام اینکه کارگروه نجات دریاچه ارومیه در این راستا نمی تواند بگوید که تعیین منبع آب شرب تبریز در صلاحیت ما نیست، عنوان کرد: حق آبه آذربایجان غربی در همه زمینه ها از جمله صنعتی و کشاورزی در حوزه آبریز دریاچه ارومیه کاهش یافته ولی برای آب شرب تبریز هنوز میزان برداشت ثابت است.

وی ضمن تاکید بر اینکه بر اساس مصوبات کارگروه احیای دریاچه ارومیه احداث خط دوم انتقال آب از زرینه رود به تبریز باید متوقف شود، ادامه داد: باید بدانیم مفهوم اجرای خط دوم انتقال آب از زرینه رود چیست، دولت باید امکانات را راست آزمایی کرده و با مردم به صورت شفاف برخورد کند چرا که احیای دریاچه ارومیه در گرو عملکرد شفاف همه دستگاههای اجرایی است.

وی موضوع تغییر برداشت آب از ارس به جای دشت مغان توسط تبریز و لزوم داشتن اجازه کشورهای همسایه را موضوعی انحرافی دانست و ضمن تاکید بر اینکه آب شرب تبریز می تواند از مازاد آب موجود در دشت مغان و حوزه آبریز ارس به راحتی تامین شود، اضافه کرد: خواستار انجام مطالعات لازم برای جایگرین کردن منبع تامی آب شرب تبریز توسط کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه هستیم.

استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه به دنبال ایجاد ریزگردهای نمکی نیستیم بلکه به دنبال احیای دریاچه ارومیه هستیم، افزود: باید مسیری را بپیماییم که بیراه نباشد تا با مشارکت مردم در احیای دریاچه ارومیه موفق باشیم، که اگر می خواهیم مردم را وارد صحنه عمل کنیم باید صادقانه و در جهت اعتماد سازی در بین مردم عمل کنیم.