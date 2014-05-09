به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی کلانتری با اعلام آغاز عملیات احیای دریاچه ارومیه از خردادماه امسال گفت: دستگاه های اجرایی از جمله وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند از خردادماه کار خود را در راستای احیای دریاچه ارومیه تحت مدیریت ستاد احیای دریاچه ارومیه شروع کنند.

دبیر ستاد طرح احیای دریاچه ارومیه با بیان اینکه ممکن است احیای دریاچه ارومیه 10 تا 12 سال طول بکشد، خشک شدن دریاچه ارومیه را یک مسئله ملی دانست و اظهارداشت: ما به دنبال آن هستیم که دریاچه ارومیه، الگویی برای نجات کشور از مصیب بی‌آبی شود.

کلانتری ادامه داد: در حال حاضر 75 درصد آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه استفاده می‌شود و اگر بخواهیم 50 درصد آب حوضه دریاچه را صرفه‌ جویی کنیم باید بر روی 3.5 میلیارد مترمکعب آب برنامه‌ریزی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بالای 5 میلیارد متر مکعب آب حوضه آبریز دریاچه ارومیه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد گفت: عمده مصرف‌کنندگان این حجم آب، کشاورزان منطقه هستند.

دبیر ستاد طرح احیای دریاچه ارومیه از وزارت جهاد کشاورزی خواست با افزایش بهره‌وری آب در سطح مزرعه وظایف خود را به منظور نجات دریاچه ارومیه انجام دهد و اگر صلاح دید با کشاورزان در مورد تغییر الگوی کشت در منطقه ارومیه توافق کنند؛ هر چند که ما اعتقادی به دخالت بیشتر دولت در فعالیت‌ های کشاورزان نداریم.

کلانتری در مورد صرفه جویی آب کشاورزی نیز اظهارداشت: برای صرفه جویی، طبق قانون توزیع عادلانه آب، پول حقابه به کشاوران منطقه ارومیه پرداخت می شود. ضمن آنکه به منظور بالا بردن بهره وری آب، دولت به کشاورزان وام پرداخت می‌کند؛ بنابراین درآمد قابل ملاحظه ای در راستای احیای دریاچه ارومیه نصیب کشاورزان می‌شود.