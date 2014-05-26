«یخ زده» پنجمین فیلم پرفروش تاریخ سینما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، این انیمیشن پرفروش کمپانی دیسنی با موفقیت در باکس آفیس ژاپن در هفته‌های اخیر این جایگاه را به دست آورد.

فروش جادویی انیمیشن «یخ زده» در بازارهای جهانی با فروش این آخر هفته موفق شد به جایگاه پنجم فیلم‌های پرفروش در تاریخ سینما دست یابد.

این انیمیشن با فروش 400 میلیون دلاری در آمریکا و فروش 194 میلیون دلاری در ژاپن، اکنون دومین فیلم پرفروش کمپانی دیسنی شده و پشت سر «انتقام جویان» قرار گرفته است که با فروش 5/1 میلیارد دلار در سراسر جهان، سومین فیلم پرفروش تاریخ سینما است.

این در حالی ست که فیلم «مرد آهنی» سال پیش فروشی معادل یک میلیارد و 215 میلیون دلار را ثبت کرد.

اکنون فیلم بعدی که جلوتر از «یخ زده» در فهرست فیلم‌های پرفروش تاریخ سینما جای دارد فیلم «هری پاتر و یادگاران مرگبار: قسمت دوم» است که با فروش یک میلیارد و 340 میلیون دلاری اش این جایگاه را کسب کرده است.

«انتقام‌جویان» مارول محصول 2012 با فروش یک میلیارد و 518 میلیون دلار فیلم سوم، «تایتانیک» محصول 1997 با فروش 2 میلیارد و 186 میلیون دلار در مکان دوم و «آواتار» محصول 2009 با فروش دو میلیارد و 782 میلیون دلار فیلم اول پرفروش در باکس آفیس جهانی است.

در حالی که از اکران «یخ زده» تنها هفت ماه می گذرد، این انیمشن موفق شد تا جایگاه پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینما را به دست بیاورد و «داستان اسباب بازی 3» با فروش یک میلیارد و 63 میلیون دلار را پشت سر بگذارد.

در ژاپن «یخ زده» در باکس آفیس این آخر هفته هم فیلم شماره یک شد و این موفقیت را برای یازدهمین هفته پشت سر هم ادامه داده است. این فیلم در ژاپن سومین فیلم غربی است که بیشترین فروش را تجربه کرده است. در حالی که ژاپنی ها از صنعت قوی انیمیشن برخوردارند، کسب چنین موفقیتی در ژاپن بسیار قابل توجه است.

کره جنوبی نیز از دیگر بازارهای جهانی است که با فروش 77 میلیونی به این فیلم پاسخ گرمی داد. بریتانیا و چین با فروش 3/65 میلیون دلار و 7/48 میلیون دلار دیگر کشورهایی بودند که بیشترین استقبال را از این فیلم انیمیشنی به عمل آوردند.

این انیمشین در آغاز ماه اردیبهشت ششمین فیلم پرفروش همه تاریخ شده بود و اکنون ظرف یک ماه یک پله بالاتر رفته است.

در این انیمیشین که جایزه اسکار نیز دریافت کرده، کریستن بل، جاش گاد، ایندیا منزل و جاناتان گراف صداپیشگی کرده اند. این انیمیشن به کارگردانی کریس باک و جنیفر لی ساخته شده است. کریس باک پیش از این «تارزان» را ساخته بود. داستان این انیمیشن درباره سفر آنا و کریستوف است. آنها در سفر شرایط آب و هوایی سختی را تجربه می کنند و با یک آدم‌ برفی به نام اولاف آشنا می‌شوند.