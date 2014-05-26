به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تمرینات تیم فوتبال زیر 16 سال ایران در حالی زیر نظر مصطفی قنبرپور در کمپ تیم‌های ملی برگزار می‌شود که ملی‌پوشان خود را برای حضور در تورنمنت آذربایجان آماده می‌کنند.

طبق برنامه اعلام شده، ملی پوشان صبح روز چهارشنبه هفتم خردادماه تهران را به مقصد آذربایجان ترک می‌کنند و در نخستین دیدار خود در این رقابتها، عصر پنجشنبه به مصاف قرقیزستان خواهند رفت.

گروه‌بندی و برنامه کامل مسابقات تورنمنت فوتبال زیر 17 سال آذربایجان به شرح زیر است:

گروه A: آذربایجان، افغانستان و بلغارستان

گروه B: زیر 16 سال آذربایجان، قرقیزستان و نوجوانان ایران

گروه C: ژاپن، گرجستان و تاجیکستان

گروه D: ترکیه، ازبکستان و قزاقستان

پنجشنبه - 08/03/93

* ژاپن - تاجیکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه سومقائیت

* قرقیزستان - نوجوانان ایران، ساعت 18، ورزشگاه دلقا

* ترکیه - قزاقستان، ساعت 20، ورزشگاه سومقائیت

* آذربایجان - بلغارستان، ساعت 21 ورزشگاه دلقا

جمعه - 09/03/93

* گرجستان - تاجیکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه سومقائیت

* افغانستان - بلغارستان، ساعت 18، ورزشگاه دلقا

* ازبکستان - قزاقستان، ساعت 20، ورزشگاه سومقائیت

* زیر 16 سال آذربایجان - ایران، ساعت 21، ورزشگاه دلقا

شنبه - 10/03/93 (استراحت برای همه تیم‌ها)

یکشنبه - 10/03/93

* ترکیه - ازبکستان، ساعت 16:30، ورزشگاه سومقائیت

* ژاپن - گرجستان، ساعت 18، ورزشگاه دلقا

* آذربایجان - افغانستان، ساعت 20، ورزشگاه سومقائیت

* قرقیزستان - زیر 16 سال آذربایجان، ساعت 21، ورزشگاه دلقا

دیدارهای نیمه نهایی و این مسابقات به ترتیب در روزهای سه‌شنبه 13 خردادماه و پنجشنبه 15 خردادماه برگزار می‌شود. همچنین رقابت برای رده‌های پنجم تا دوازدهم هم در روزهای دوشنبه 12 و چهارشنبه 14 خردادماه انجام خواهد شد.