فراخوان همایش ملی آقا نجفی قوچانی تمدید شد

مجتبی اطمینان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درپی درخواست بساری ازنویسندگان، پژوهشگران و حوزه های علمیه سراسر کشور و لزوم مهلت مناسب برای ارسال آثار این همایش، مهلت فراخوان این همایش ملی تا 15 مردادماه سال جاری تمدید شد.

وی اظهار داشت: پیش از این مهلت ارسال چکیده و اصل مقاله پایان اردیبهشت ماه 93 اعلام شده بود که به این ترتیب این زمان به 15 اردیبهشت ماه جاری تغییر می یابد.

اطمینان در مورد شرایط مقالات ارسالی به این همایش ملی نیز گفت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده، مقالات باید دارای شرایط علمی پژوهشی، در بردارنده موضوعات همایش و دارای اندیشه های بکر و خلاقانه باشند و در همایش دیگری ارائه و یا قبلا در کتاب، مجله و یا روزنامه ای چاپ و منتشر نشده باشند.

وی اظهار داشت: براین اساس داوری آثار ارسال شده به همایش در نیمه دوم مردادماه و برگزاری این همایش ملی به نیمه اول شهریوماه جاری موکول شده است.

اطمینان در مورد آثار رسیده به دبیرخانه همایش گفت: تاکنون بیش از 20 اثر از 7 استان کشور به دبیرخانه همایش ملی آقانجفی رسیده است.

وی با بیان اینکه این همایش در رویکرد های دینی و حوزوی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی و رویکرد تاریخی و سیاسی برگزار می شود، اظهارداشت: علاقمندان می توانند از طریق آدرس khsh.farhang.gov.ir ثبت نام و یا برای کسب اطلاعات بیشتر از محورها با شماره 2210878 0584 تماس حاصل نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدحسن نجفی معروف به آقانجفی قوچانی، عالم دینی قرن چهاردهم هجری قمری و صاحب دو کتاب مشهور سیاحت شرق و غرب، در سال 1295 هجری قمری در روستای خسرویه از توابع شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی به دنیا آمد و بعد از 25 سال زندگی در مقام فقاهت و حاکمیت شرع در قوچان و اداره حوزه علمیه دینی و تدریس در مدرسه عوضیه، در شب جمعه بیست و ششم ربیع الثانی 1363 هجری قمری در سن 68 سالگی دار فانی را وداع گفت و در خسرویه فاروج؛ روستای زادگاه خود به خاک سپرده شد.