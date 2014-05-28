مجلسی ها به انتظار اهالی جزیره هرمز پاسخ دهند

حجت الاسلام محمد کاظم مناقبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص قرائت لایحه الحاق جزیره هرمز که قرار است در مجلس به رای گذاشته شود، بیان داشت: از نمایندگان انتظار می رود به خواسته مردم محروم این منطقه جواب مثبت بدهند.

امام جمعه هرمز عنوان کرد: اکنون مردم این جزیره چشم انتظار تصمیم اساسی مجلسی‌ها در این رابطه هستند.

حجت الاسلام مناقبیان گفت: نگاه مردم جزیره هرمز به گام بلند مجلس برای الحاق به منطقه آزاد قشم است که با رای خود این امید را زنده کنند.

وی اظهارداشت: بحث الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد از سوی دولت به مجلس ارائه شده و مدیران اجرایی قول داده اند که در صورت تصویب نمایندگان به سرعت بر رونق این جزیره شتاب بخشندو امیداریم این طرح با رای بالای نمایندگان مجلس موجبات رونق سرمایه گذاری و رفع بیکاری را در هرمز فراهم سازند.

مناقبیان گفت: لازم است که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز این امید مردم را زودتر به نتیجه برسانند زیرا تنها جزیره ای که خارج از قوانین جزیره ای مانند یک خشکی با آن معامله می شود و ماحصل این نوع نگاه عدم رونق اقتصادی و بیکاری است.

وی ادامه داد: تنها جزیره‌ای که خارج از قوانین جزیره‌ای مانند یک خشکی با آن معامله می‌شود، هرمز است.

به گفته مناقبیان، ماحصل این نوع نگاه عدم رونق اقتصادی و بیکاری جوانان مردم این جزیره بوده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر نگاه مردم جزیره هرمز به گام بلند مجلس در‌ خصوص معیشت‌شان است تا تنها جزیره‌ای که از میان جزایر از هیچ گونه امکانات و امتیازات جزیره‌ای برخوردار نیست را دارای شکوفایی و آبادانی کنند و رونق قرن‌های پیش خود را مشاهده کنند.

امام جمعه هرمز گفت: یکی از بزرگ ترین مشکلات جزیره هرمز عدم توسعه یافتگی است که امیدواریم با این لایحه دولت و با رای نمایندگان به آن شاهد افزایش توجهات به این جزیره و رونق و توسعه آن در آینده نزدیک باشیم.

وی عنوان کرد: مردم جزیره هرمز مردمی صبور و پرتلاش هستند که بزرگترین سرمایه برای توسعه این منطقه بشمار می روند و اگر دولت نیز منابع لازم برای این منظور را فراهم آورد زمینه برای جهش این جزیره فراهم و امکان تبدیل آن به کانون گردشگری و ... فراهم می آید.