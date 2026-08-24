به گزارش خبرنگار مهر، سعید پورعلی پیش از ظهر امروز دوشنبه در آیین عطرافشانی گلزار شهدای خرمآباد، اظهار داشت: مدیران دستگاههای اجرایی در این هفته ضمن تجدید پیمان با آرمانهای امام راحل، شهدا و ارزشهای انقلاب اسلامی، باید گزارشی روشن از عملکرد و اقدامات مجموعه خود به مردم ارائه کنند.
وی با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در هفته دولت، افزود: طرحهای مختلفی در استان آماده بهرهبرداری یا آغاز عملیات اجرایی است و بخشی از پروژههای بزرگ نیز در این ایام وارد مرحله اجرا خواهد شد.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان با بیان اینکه گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی باید برای مردم ملموس و قابلارزیابی باشد، ادامه داد: آنچه در هفته دولت اهمیت دارد، تبیین اقدامات انجامشده و طرحهایی است که در مسیر اجرا قرار دارند تا مردم در جریان روند توسعه و خدمترسانی در استان قرار گیرند.
پورعلی همچنین بر نقش رسانهها در انعکاس فعالیتهای دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: رسانهها و صداوسیما در اطلاعرسانی و ارائه تصویری دقیق از اقدامات دولت نقش مؤثری دارند و انتظار میرود برنامههای افتتاح و بهرهبرداری از طرحها و پروژهها را به شکل مناسبی پوشش دهند.
وی با اشاره به شرایط کشور و تلاش دشمن برای القای ناکارآمدی، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید با ارائه گزارش دقیق از اقدامات خود، واقعیتهای موجود در مسیر خدمترسانی را برای مردم تشریح کنند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان، افزود: در هفته دولت باید گزارشهایی از جنس واقعیت، امیدبخش و نشاطآفرین ارائه شود و مردم در جریان اقداماتی قرار گیرند که باوجود مشکلات و محدودیتها در استان انجام شده است.
پورعلی همچنین به برنامههای حوزه گردشگری در هفته دولت اشاره کرد و گفت: در این بخش نیز برنامهها و خبرهای قابلتوجهی برای مردم استان پیشبینی شده است که بخشی از آن در روزهای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
وی بر ضرورت همراهی رسانهها برای انعکاس برنامههای هفته دولت تأکید کرد و گفت: اطلاعرسانی دقیق و بهموقع درباره طرحها و اقدامات انجامشده میتواند به آگاهی بیشتر مردم از روند فعالیت دستگاههای اجرایی کمک کند.
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