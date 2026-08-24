شهریاری: دشمن با جنگ اقتصادی جدید به دنبال تشدید مشکلات کشور است

به گزارش خبرنگار مهر محمد مهدی شهریاری در آیین بهره برداری جاده یموق به کهنه جلگه که در مسجد الهادی کهنه جلگه برگزار شد با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام ملی در شرایط دشوار اقتصادی کشور گفت: در شرایطی که دشمنان فشارهای اقتصادی و تحریمهای جدیدی را علیه ایران اعمال میکنند، افزایش همدلی میان مردم و مسئولان میتواند دشمنان را در رسیدن به اهدافشان ناکام بگذارد.
وی با اشاره به تشدید محدودیتهای اقتصادی و ارزی کشور اظهار کرد: کشور در شرایط سختی قرار دارد و با مشکلات متعدد اقتصادی و محدودیت منابع ارزی مواجه است؛ بنابراین باید با آمادگی بیشتر و تکیه بر توان داخلی، برای مقابله با برنامههای دشمنان آماده باشیم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی مجلس شورای اسلامی اجرای پروژههای عمرانی در شرایط فعلی را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: با وجود محدودیت منابع و مشکلات درآمدی دولت، اجرای پروژههای عمرانی قابل توجه است و باید از تلاشهای انجامشده در این زمینه قدردانی کرد.
نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات اختصاصیافته به حوزه راه گفت: حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای راههای استان تخصیص یافته که بخشی از آن به پروژههای شهرستانهای حوزه انتخابیه اختصاص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: ابلاغ این اعتبارات در سال ۱۴۰۴ انجام شده و خوشبختانه امروز آثار آن در برخی مناطق قابل مشاهده است، اما همچنان مشکلات زیادی در حوزه راه وجود دارد و لازم است استان توجه بیشتری به شهرستانهای حوزه انتخابیه داشته باشد.
شهریاری همچنین از پیشبینی ۱۳ میلیارد و ۶۷۰ میلیون تومان اعتبار برای حوزه راه خبر داد و گفت: این اعتبار از محل ردیف ۹۹ جدول اعتبارات پیشبینی شده است و امیدواریم با ابلاغ و تخصیص آن، امکان اجرای پروژههای مورد نیاز شهرستانها فراهم شود.
وی در پایان ضمن قدردانی از استاندار، مسئولان استانی و مدیران دستگاههای اجرایی شهرستانها، بر ضرورت افزایش همدلی و همکاری میان مسئولان تأکید کرد و افزود: امیدواریم با کمک خداوند و افزایش درآمدهای دولت، بتوانیم در این شرایط سخت اقتصادی، خدمات و پروژههای بیشتری را برای مردم اجرا کنیم.
شهریاری بیان کرد: تقویت وحدت و انسجام در سطح استان و شهرستانها، بهویژه در شرایط کنونی، ضرورتی جدی است و میتواند زمینه عبور موفق کشور از مشکلات و خنثیسازی برنامههای دشمنان را فراهم کند.
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