دریافت کمک های مردمی مدارس به دلیل کمبود بودجه آموزش و پرورش /علوم تجربی رشته پرطرفدار در میان دانش آموزان

به گزارش خبرنگار مهر، علی زرافشان صبح چهارشنبه در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: ثبت نام دانش آموزان پایه اول ابتدایی شروع شده است و والدین می توانند با مراجعه به پایگاه های سنجش سلامت مقدمات ثبت نام را انجام داده همچنین ثبت نام سایر پایه ها پس از پایان امتحانات در یک بازده زمانی 45 روزه تا هجدهم تیر ماه باید به اتمام برسد.

وی با بیان اینکه دستورالعمل پروژه مهر برای سال تحصیلی آینده به زودی به تمام استان ها ابلاغ خواهد شد، گفت: موضوع دیگر هدایت تحصیلی برای دانش‌آموزان پایه اول متوسطه است که باید از میان رشته های نظری، فنی حرفه ای و یا کار و دانش بر اساس علائق خود رشته تحصیلی‌شان را انتخاب کنند، اما باید توجه داشت که توزیع رشته ها در میان دانش آموزان باید متوازن باشد که بخشی از آن بر عهده کارشناسان آن و بخشی نیز بر عهده رسانه ها است تا با تبلیغات مناسب زمینه ای را برای توزیع متوازن رشته ها در میان دانش آموزان ایجاد کنند.

علوم تجربی رشته پرطرفدار در میان دانش آموزان

زرافشان تصیریح کرد: در حال حاضر 47 درصد دانش آموزان رشته های نظری در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل هستند که این افزایش دانش آموز در یک رشته هم مشکلاتی را برای آموزش و پرورش و هم برای آموزش عالی ایجاد کرده که در نتیجه آن ما دوباره شاهد پشت کنکوری ها خواهیم بود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش توضیحات خود را اینگونه تکمیل کرد: در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر توسعه علوم انسانی و فنی حرفه ای شده و تا پایان برنامه باید به 46 درصد پوشش تحصیلی در این رشته ها برسیم.

وی درباره تعداد بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه اول و دوم گفت: بر مبنای قانون برنامه تحصیلات تا پایان دوره راهنمایی اجباری است و در حال تلاش هستیم که پوشش واقعی آموزشی را به 100 درصد برسانیم.

زرافشان ادامه داد: پوشش تحصیلی ما در دوره متوسطه بالای 80 درصد است که تا پایان برنامه آن را به 90 درصد خواهیم رساند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره دستورالعمل فوق برنامه در کلاس های متوسطه دوم بیان کرد: محور مورد تاکید ما کلاس های آمادگی برای کنکور، کلاس های تقویتی و تجدیدی و همچنین انجام فعالیت های فوق برنامه تربیتی است. تمامی فعالیت های فوق برنامه می بایست به صورت داوطلبانه باشد و برنامه ها نیز به ما اعلام شود. تاثیرگذاری این برنامه ها در دوره متوسطه بسیار خوب بوده به گونه ای که برخی پیشرفت های دانش آموزی در مسابقات رباتی و هوافضا نتیجه برگزاری همین کلاس‌های فوق‌برنامه است.

دریافت پول به هنگام ثبت نام ممنوع است

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه هر ساله آموزش و پرورش به عدم دریافت پول از سوی والدین به هنگام ثبت نام تاکید می‌کند، اما مدیران مدارس به بهانه های مختلف از والدین پول دریافت می کنند، توضیح داد: مدیران مدارس مجاز به دریافت شهریه به غیر از هزینه کتاب‌های درسی و بیمه دانش آموزی نیستند و والدین می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف به ستادهای ثبت نام در هر منطقه مراجعه کنند.

زرافشان ادامه داد: البته بر اساس قانون شوراها (ماده 11) دریافت کمک های مردمی برای انجام فعالیت های فوق برنامه بلامانع است. این نوع فعالیت ها بر اساس آئین نامه فعالیت های فوق برنامه با نظارت انجمن اولیاء و مربیان انجام می شود، اما ما اجبار در دریافت شهریه را قبول نداریم.

انجمن اولیا و مربیان جنبه تشریفاتی ندارد

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش به نمایندگی از اولیاء وظیفه دارد که آموزش کیفی را برای فرزندان تامین کند، تصریح کرد: انجمن اولیاء و مربیان جنبه تشریفاتی ندارد و والدین با مشارکت و نظارت خود بر فرآیند آموزش فعالیت های آموزش و پرورش را رصد می کنند.

وی ادامه داد: بودجه آموزش و پرورش برای امسال 21 هزار میلیارد تومان است که 18 هزار میلیارد تومان آن صرف حقوق شده و مابقی آن به فعالیت های آموزشی اختصاص پیدا می کند. قطعا در چنین شرایطی باید از مشارکت مردم در اداره آموزش و پرورش استفاده کرد.

زرافشان همچنین تصریح کرد: بر اساس قانون شوراها، آموزش و پرورش می تواند از منابع مختلف شامل اولیاء و مربیان، خیرین، دستگاه های دیگر برای اداره خود کمک بگیرد که در حال حاضر انجمن اولیاء و مربیان نه به صورت اجباری، بلکه اختیاری اقدام به این کار کرده است. سوال من این است هنگامی که مدیر در پایان شهریور ماه سرانه خود را دریافت می کند، چگونه در طول 12 ماه گذشته باید هزینه های مدرسه‌اش را مدیریت کند.

دریافت کمک های مردمی به دلیل کمبود بودجه آموزش و پرورش است

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش اضافه کرد: باید حقایق را در نظر گرفت تا زمانیکه بودجه دولت نتواند به صورت کامل هزینه‌های مدارس را تامین کند، مدیر مدرسه مجبور است از کمک های مردمی بهره برد.

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره اینکه آیا توسعه متوازن رشته ها به معنای اجبار دانش آموز در انتخاب برخی رشته ها مانند کار و دانش و فنی حرفه ای است؟، توضیح داد: ما از کلمه اجبار در انتخاب رشته استفاده نمی کنیم و در مجموع یکی از اهداف ما علاقه دانش‌آموز به رشته مورد نظر است، اما در برخی از استان ها شاهد هستیم که بالای 60 درصد دانش آموزان در رشته تجربی مشغول به تحصیل هستند که بر اساس تکالیف و قوانین باید در نحوه انتخاب رشته دانش آموزان تعادل ایجاد کرد. به عنوان مثال می توان در این استان ها برای انتخاب رشته تجربی، شرط معدل گذاشت.

ساماندهی نیروی انسانی تا پایان تیرماه به اتمام می رسد

زرافشان همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر نحوه ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید گفت: اولویت نیروی ساماندهی متناسب با توزیع نیروها در مدارس است. برای سال تحصیلی آینده اولویت با نیروهای اضافه تدریس و سپس با نیروهای رسمی است تا بتوان شاهد توزیع متوازن نیروهای متوسط و کارشناس در شهرستان ها و استان های مختلف باشیم. ضمن آنکه ساماندهی نیروی های انسانی تا پایان تیر ماه به اتمام می رسد و تنها ممکن است در برخی از جابجایی های خاص ساماندهی به پس از تیر ماه موکول شود.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره نحوه آمادگی مدارس برای سال تحصیلی گفت: بیش از هزار واحد آموزشی در سراسر کشور وجود دارد که تمامی این واحدها باید از نظر فضای فیزیکی، شاداب سازی و تجهیز آزمایشگاه آماده سازی شود. همچنین در استان ها هماهنگ شده است تا مراحل و روزهای ثبت‌نام از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم برسد.

وی درباره توسعه مدارس در مناطق محروم خاطر نشان کرد: با توجه به برنامه های آموزش و پرورش برای سوادآموزی تقاضای ثبت نام برای پایه راهنمایی و متوسطه به تدریج از سال 2000 به بعد افزایش پیدا کرد که باید به همان میزان مدارس متوسطه در مناطق روستایی افزایش می‌یافت.

زرافشان افزود: توسعه فعالیت های مدارس شبانه روزی، روستامرکزی و خوابگاه مرکزی در دستور کار ما قرار گرفته امسال نیز آئین نامه مدارس نمونه دولتی که پیش از این اختصاص به مناطق محروم داشت، اصلاح و توسعه این مدارس برای همه مناطق مورد توجه قرار گرفت.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره فاصله مدارس دولتی و غیردولتی نیز گفت: طبقه بندی علمی مدرسه و دانش آموز تا جایی که دانش آموز آسیب نبیند، اشکالی ندارد، اما وقتی که اقدام به توسعه مدارس تیزهوش به شکل بی رویه می کنیم، در حقیقت دانش آموزان مستعد را از مدارس دولتی به سمت این نوع مدارس هدایت می کنیم. این در حالی است که نه امکانات و نه تجهیزات لازم را برای این گونه مدارس در نظر گرفته ایم. ما به دنبال محدود کردن تنوع مدارس هستیم تا مدارس دولتی از دانش آموز مستعد خالی نباشد. یکی از سیاست های وزیر آموزش و پرورش جذب مشارکت های مردمی در اداره مدارس است تا بتوان کیفیت آموزشی را در مدارس دولتی حفظ کرد.

وی درباره علت کاهش نیروهای حق‌التدریس نیز خاطر نشان کرد: این کاهش به دلیل ایجاد توازن در نیروی انسانی است؛ چراکه از یک طرف با نیروهایی مواجه هستیم که به کلاس درس نمی روند و مدیران مجبورند کلاس های خود را با گرفتن نیروهای حق التدریس پر کنند. برای جلوگیری از بوجود آمدن این مشکلات و ایجاد توازن در نیروی ها، مجبور به کاهش نیروهای حق التدریس هستیم.

پیشنهاد برای ایجاد رشته چند مهارتی در دانشگاه فرهنگیان

زرافشان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره اینکه آموزش و پرورش تا چه زمانی می خواهد از معلمان غیرمرتبط در کلاس های درسی استفاده کند، گفت: سیاست آموزش و پرورش استفاده از نیروهای متخصص و کارشناس در کلاس های درس است، اما وقتی معلمی را به یک روستا و یا منطقه محروم می فرستیم چاره ای نداریم که از آن معلم در چند مهارت و رشته برای آموزش به دانش آموزان استفاده کنیم. به همین منظور آموزش های ضمن خدمت چند مهارتی را در دستور کار قرار داده ضمن آنکه موضوع ایجاد رشته چندمهارتی در دانشگاه فرهنگیان مطرح شده است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش درباره توسعه و تجهیز هنرستان ها گفت: برای توسعه و تجهیز هنرستان ها تعهد دادیم در سال گذشته 80 هزار دانش آموز در شته های فنی حرفه ای و کار و دانش به صورت برون‌سپاری به تحصیلات خود ادامه دهند برای سال تحصیلی جاری با سازمان آموزش فنی حرفه ای و جهاد کشاورزی کارگروه های مشترکی را تشکیل داده ایم تا بتوان در تفاهم با این ارگان ها امکان برون‌سپاری بیشتر دانش آموزان را برای آموزش های تخصصی ایجاد کنیم.

تاثیر تعطیلی پنج شنبه ها در فشرده شدن دوره های اموزشی در مقطع متوسطه

وی درباره تاثیر تعطیلی پنجشنبه ها بر کیفیت آموزشی مقطع متوسطه توضیح داد: به دلیل تعطیل شدن پنجشنبه ها برنامه های آموزشی مقطع متوسطه به صورت فشرده برگزار شد، در نتیجه زمان برای انجام فوق برنامه کم شده که امیدواریم با تدبیر وزیر آموز ش و پرورش از ظرفیت پنجشنبه ها برای انجام فعالیت های آموزشی، تربیتی، ضمن خدمت معلمان، جبرانی و تشکیل جلسات اولیاء و مربیان استفاده کرد.

زرافشان در خصوص اینکه رشد جمعیت دانش آموزی در چه پایه ای است، گفت: رشد جمعیت در پایه اول دبستان مشاهده می شود، در دوره راهنمایی و متوسطه نیز رشد جمعیت داشته که این به معنای افزایش پوشش تحصیلی روی دانش آموزان در این دو مقطع است.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در پایان عنوان کرد: امیدواریم دولت اعتبار 21 هزار میلیارد تومانی آموزش و پرورش را به صورت کامل تخصیص دهد تا در شروع سال تحصیلی سرانه مدارس در اختیار آنها قرار گیرد و مدیران بدون دغدغه سال تحصیلی را آغاز کنند.