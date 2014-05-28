معرفی واهه آرمن به مخاطبان روس ادبیات فارسی

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار ترجمه روسی چند شعر از واهه آرمن در سی و دومین شماره مجله کاروان، مخاطبان ادبیات فارسی در روسیه با اشعار این شاعر آشنا شدند. ترجمه این نمونه اشعار را گورگن بارنتس انجام داده است.

واهه آرمن متولد سال 1339 در شهر مشهد است و مجموعه اشعار فارسی وی در 3 مجموعه به نام‌های «بال‌هایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت» (1384)، «پس از عبور دُرناها» (1388) و «باران بگیرد، می‌رویم» (1391) منتشر شده است.

کاروان، ماهنامه الکترونیکی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه است که به زبان روسی و در فضای مجازی منتشر می‌شود.

