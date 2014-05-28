  1. فرهنگ و ادب
  2. تازه های نشر ایران
۷ خرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۴۳

معرفی واهه آرمن به مخاطبان روس ادبیات فارسی

معرفی واهه آرمن به مخاطبان روس ادبیات فارسی

با انتشار ترجمه روسی تعدادی از اشعار واهه آرمن در مجله الکترونیکی کاروان در مسکو، مخاطبان روس ادبیات فارسی با اشعار این شاعر آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، با انتشار ترجمه روسی چند شعر از واهه آرمن در سی و دومین شماره مجله کاروان، مخاطبان ادبیات فارسی در روسیه با اشعار این شاعر آشنا شدند. ترجمه این نمونه اشعار را گورگن بارنتس انجام داده است.

واهه آرمن متولد سال 1339 در شهر مشهد است و مجموعه اشعار فارسی وی در 3 مجموعه به نام‌های «بال‌هایش را کنار شعرم جا گذاشت و رفت» (1384)، «پس از عبور دُرناها» (1388) و «باران بگیرد، می‌رویم» (1391) منتشر شده است.

کاروان، ماهنامه الکترونیکی رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه است که به زبان روسی و در فضای مجازی منتشر می‌شود.
 

کد مطلب 2300612

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها