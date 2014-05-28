جابجایی استاندار البرز تصمیم دولت بود/ ثبات سیاست داخلی دستاورد دولت تدبیر و امید

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه استاندار البرز و در معرفی استاندار جدید اعلام کرد که وی نیازی به معرفی ندارد و تجربیات فراوان وی در این حوزه گواه کارآمدی او است.

وی در ادامه با اشاره به انتخاب دومین استاندار استان البرز در دولت تدبیر و امید تاکید کرد: جابجایی سید طاهر طاهری و معرفی سیدحمید طحایی به دلایلی که در آن هیچ گونه حب و بغضی نبود و بر اساس ارزیابی سنجش عملکرد و شاخص ها و منشور و تصمیم دولت صورت گرفت و انشاءالله از توان آقای طاهری در سایر بخشها استفاده شود.

وزیر کشور با اشاره به طلیعه سالگرد رحلت امام راحل به برخی از دستاوردهای انقلاب اشاره کرد و گفت: ما در سی و پنج سالگی انقلاب وام دار شهدا هستیم و امام امت منشا پویایی، حرکت و نور بود. وی همواره دلش در گرو خدا و اراده اش استقلال و عزت کشور و قلبش برای اسلامی می تپید.

رحمانی فضلی در ادامه با اشاره به آموزه های امام راحل به امت اظهار داشت: امام راه مبارزه را نشان داد و به ما حریت و آزادگی آموخت تا به طرف بندگی الهی گام برداریم او با نیت خالص همه اراده هایش را در وجودش متمرکز و قلبها را متوجه خودش کرد.

وزیر کشور گفت: عده ای شبانه روز برای موفقیت جمهوری اسلامی تلاش کردند و با رهبری شایسته امام و دفاع از مستضعفان در تلاطم امواج خروشان توسعه های بین المللی با عزت از کشور صیانت شد.

وی افزود: پس از 35 سال از انقلاب ایران افتخار دارد به عنوان کشوری آزاد سرلوحه همه آزادگان جهان به خصوص کشورهای اسلامی باشد و از این رو صیانت از ارزشهای انقلاب بر همگان واجب است.

وزیر کشور با یادآوری تریبون استکبار در زمان قبل از انتخابات 24 خرداد عنوان کرد: استکبار تمام تحلیلهایش مبنی بر عدم ثبات در سیاست خارجی و تحریمهایی بود که هر روز بیشتر از قبل بر مردم فشار می آورد و بعد از حرکتی که در سال 88 به وقوع پیوست و ختم قائله فتنه پس از بیانات رهبری، حضور حماسی مردم در انتخابات 24 خرداد، شکوه و یکپارچگی، نقش رهبری، بسیج مردم و نهایتا یک انتخابات قانونی و انتخاب فردی از روحانیت و مورد عنایت و کارآمد را رقم زد.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه آن حرکتی که دشمن می پنداشت روبه سقوط است بار دیگر چنان اوج گرفت که حال تمامی کشورها برای ارتباط با ایران در مسابقه هستند گفت: این عده در عرصه جهانی نیز در تمام بحرانهایی که ایجاد کرده اند ناگزیر مانده اند.

وزیر کشور با بر شمردن اختلافات عرصه بین المللی میان آمریکا و سوریه و سایر درگیری ها در کانونهای بحران، تضادهای درونی در این کشورها استکبار را شکست زده خواند و اعلام کرد مایه بسی خرسندی است که ما ابراهیم وار در گلستان ایران با امنیت کامل به سر می بریم.

کشور به ثبات سیاست داخلی رسیده است

وزیر کشور با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به ثبات سیاست داخلی رسیده است و تاکید بر اینکه هیچ اختلافی وجود ندارد گفت: همه در طی مسیرهای مشخص شده اتحاد و انسجام گام بر می دارند و در رسیدن به پیشرفت و عدالت با هم رقابت می کنند.

رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دولت در حوزه اقتصادی توانسته است با گذار از دوران رکود علیرغم اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه ها تورم را در اردیبهشت ماه کاهش دهد افزود: کشور شاهد شیب خوب روبه افزایش سرمایه گذاری نیز بوده است.

وی در ادامه با مرور حضور قدرتمند ایران در تمامی محافل و مجامع منطقه ای و بین المللی حضور مستمر را نشانی از روابط خوب کشور بر شمرد و گفت: امروز تبادل پولی به راحتی انجام می شود و امضای توافقنامه های اقتصادی نیز نشان از رونق روابط دارد.

یقین می دانیم مذاکرات به نفع ایران به پایان خواهد رسید

وزیر کشور همچنین در خصوص اینکه در گذشته گروه مذاکره کننده میز مذاکره را ترک کردند اما استقامت این مردم، درایت رهبری و هدایت رئیس جمهور و تیم مذاکره کننده امروز آنها را به جایی رسانده که خواهان استمرار مذاکره هستند گفت: ما امروز با پایبندی در اصول میز مذاکره را وسیله می دانیم و یقین می دانیم مذاکرات به نفع ایران به پایان خواهد رسید.

وزیر کشور گفت: ایران در نظامهای بین المللی دارای نفوذ، اثر بخشی و اراده است و ما باید افتخار کنیم که هیچ کشوری ظرفیت تحمل یک صدم مشکلاتی که برای کشور ما ایجاد کرده اند را نداشته و عزم ملت ما هر توطئه ای را خنثی می کند.

استکبار به دنبال درگیری مذهب علیه مذهب است

رحمانی فضلی با بیان اینکه استکبار به دنبال درگیری مذهب علیه مذهب است بیان کرد: آنها به دنبال به تصویر کشیدن خشونت در دین اسلام هستند و اینکه اسلام در ذاتش با حقوق بشر تضاد دارد و از همین رو فرقه هایی را ایجاد کرده اند و با اقداماتی که در کشورهای اسلامی به دنبال آن هستند تلاشهایشان نتیجه عکس داده است و موجب معرفت، شناسایی و تلألو اسلام ناب شده اند.

وی بیان کرد: مردم در دنیا می دانند که اسلامی که در ایران حاکم است اسلام حقوق بشر است و با فرقه هایی به نام اسلام که با خون و شمشیر است تضاد دارد و همین موجب برتری اسلام ناب محمدی بر تمامی فرقه هاست.

نیروی لایزال ملت نیرویی پیروز است

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید بر اراده و نیروی ملت تکیه کرد، نیروی ملت را نیروی لایزال خواند و گفت: هر کاری را که به مردم واگذار کردیم و هر جا که اراده مردم بسیج شد موفق بوده ایم و ما امروز مدعی هستیم که ولایت ما استمرار امامت است و باید این ادعا را ثابت کنیم.

رحمانی فضلی با اشاره به درایت و توجه رهبری در نامگذاری امسال با عنوان اقتصاد و فرهنگ و مدیریت جهادی و عزم ملی تاکید کرد: این نامگذاری و نامگذاری سالهای گذشته نشان دهنده اولویت های پیش روی کشور است که باید با تقویت اراده عمومی رویکرد دینی و با توان مردم ایثارگر و پرتلاش و محور قرار دادن بحث اقتصاد مشکلات را حل کرد.

رحمانی فضلی با بیان اینکه ما یک عقب افتادگی تاریخی داریم و نوسانات و مشکلات گوناگون اقتصادی باعث کم توجهی به این موضوع شده بود توجه به اولویت های رهبر برای مدیریت کشور را سرلوحه کار دولت بر شمرد و تاکید کرد: ما نیتمان را پاک برای تحقق انقلاب اسلامی در عرصه گیتی به کار خواهیم بست.