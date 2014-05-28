بودجه 5 میلیارد دلاری آمریکا برای مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از آسوشیتدپرس، جان کری وزیر خارجه آمریکا از اختصاص 5 میلیارد دلار کمک به کشورهای دیگر برای مبارزه با افرط گرایی خبر داد.

بنا بر این گزارش، جان کری گفت: این بودجه تحت عنوان "صندوق مشارکت تروریسم" می‌باشد و قرار است باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا امروز در سخنرانی خود در وست پوینت نیویورک آن را اعلام کند.

جان کری گفت طرح اوباما برای خروج از افغانستان این اجازه را می‌دهد تا آمریکا منابع خود را صرف مبارزه با تروریسم در دیگر نقاط جهان کند.



وی تروریسم را یک چالش بزرگ برای جهان خواند و گفت سیاست های آمریکا برای مبارزه با آن باید تغییر کند.