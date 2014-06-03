به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "جن ساکی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در گفتگو با خبرنگاران از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین استقبال کرد.

وی اعلام کرد: واشنگتن با دولت جدید فلسطین تعامل خواهد داشت و با آن همکاری خواهد کرد. وی همچنین اظهار داشت که واشنگتن به کمکهای مالی خود به دولت جدید فلسطین ادامه خواهد داد.

ساکی در عین حال گفت که واشنگتن دولت جدید فلسطین و سیاستهای آن را ارزیابی و سپس موضع خود را مشخص خواهد کرد.

این در حالی است مقامات رژیم صهیونیستی که از اختلافات داخلی فلسطین بهره می بردند از تشکیل دولت وحدت ملی در فلسطین به خشم درآمده اند. یک مقام صهیونیست که خواست نامش فاش نشود در این رابطه گفت: ما از موضع گیری آمریکا در قبال تشکیل دولت جدید فلسطین ناامید شدیم.

دولت وحدت ملی فلسطین که پس از توافق جنبشهای فتح و حماس به رهبری "رامی الحمدالله" تشکیل شد ظهر روز گذشته سوگند یاد کرد.