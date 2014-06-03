به گزارش خبرنگار مهر، غلام عسکر کریمیان سه شنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران بیان کرد: جنگ امروز استکبار با جمهوری اسلامی ایران، جنگ نرم است و مقابله با آن نیازمند نیازسنجی در جامعه است تا بتوان از آسیب های آن پیشگیری کرد.

فرمانده سپاه عاشورا با اشاره به تلاش استکبار با بکارگیری تمام توان خود برای مقابله با اسلام و فرهنگ والای آن اظهار داشت: استکبار در جنگ نرم برای رویارویی با فرهنگ غنی اسلام از همه ابزارهای رسانه ای استفاده می کند که مهم ترین آن ماهواره است.

وی با بیان اینکه سپاه در این عرصه جنگ نرم هم چون عرصه های دیگر احساس تکلیف می کند و مقابله با آن را بر خود واجب می داند، اظهار کرد: در موضوع تهاجم فرهنگی اقدامات سلبی و ایجابی مطرح است که در این برهه از زمان بکارگیری اقدامات ایجابی موثرتر خواهد بود.