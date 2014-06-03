به گزارش خبرنگار مهر، امير جانبازي رودسري پیش از ظهر امروز در جمع اهالي روستاهاي واقع در اشكور عليا منطقه كوهستاني اشكورات بخش رحيم آباد شهرستان رودسر در مسجد جامع روستاي ويشكي، ديدار چهره به چهره با مردم را فرصتي مناسب براي بيان مسائل و مشكلات و رفع آن ذكر كرد و بيان داشت: از اين موقعيت ايجاد شده باید استفاده و دين خود را به مردم منطقه ادا كرد.

وي همچنین با بيان اينكه خدمت اگر براي رضاي خدا باشد ارزشمند است، افزود: اگر كار براي رضاي خدا باشد ديگر در اين مسير جاي دلخوري وجود نخواهد داشت ازاینرو مسئولان وظيفه دارند مسائل و مشكلات مردم را بشنوند و ضمن پيگيري مشكلات برای رفع این مهم برآيند.

جانبازي همچنين به ظرفيت هاي گوناگون منطقه اشكورات در زمينه هاي گردشگري و كشاورزي اشاره كرد و گفت: مسير پيشرفت در منطقه اميدوار كننده است و اين روند به لطف خدا همچنان باید ادامه داشته باشد.

وی همچنین بر اهتمام در زمينه افزايش توليد در واحد سطح تاكيد كرد و اظهارداشت: به گونه اي باید برنامه ريزي كرد تا توليد محصولات در هر هكتار افزايش چشمگير پيدا كند.

نماينده مردم شهرستان هاي رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين ديدار گفت: كشاورزي محور اقتصاد اين منطقه است و جوهره كشاورزي منطقه اشكورات فندق است.

محمد مهدي رهبري املشي لزوم توجه ويژه به فندق را از اولويت هاي اساسي منطه ذكر كرد و افزود: موضوع فندق بسيار مهم و اساسي است و بايد مورد توجه ويژه مسئولان مربوطه قرار گيرد.

وي در ادامه راه هاي ارتباطي روستاهاي مناطق اشكورات را از ديگر موضوعات مهم در منطقه دانست و اظهارداشت: اين مسئله نيز در اولويت كاري مسئولان شهرستان قرار دارد و بايد برای تسطيح راه هاي ارتباطي روستاها تلاش جدي شود.

نماينده مردم شهرستان هاي رودسر و املش در مجلس شوراي اسلامي همچنين از زحمات، تلاش ها و پيگيري هاي سرپرست بخشداري رحيم آباد تقدير كرد.

سرپرست بخشداري رحيم آباد رودسر نيز در اين ديدار طي سخناني با اشاره به ظرفيت هاي موجود در بخش رحيم آباد گفت: دامداري، زنبورداري، باغداري، كشاورزي، توليد ماهيان سردآبي، توليد و فرآوري گياهان دارويي، صنعت گردشگري و بسته بندي آب معدني از جمله ظرفيت ها و قابليت هاي موجود در اين بخش بويژه در منطقه اشكورات است كه شكوفايي و رشد آنان نياز به همت، تلاش و عزم جدي مردم و پيگيري مسئولان دارد.

نادرعلي نيا با بيان اينكه خدمات ارزنده اي از سوي نظام مقدس جمهوري اسلامي و دولت به اين منطقه شده است اما محروميت ها همچنان در اين مناطق سايه افكنده كه اميدواريم يكي پس از ديگري برطرف شود.

وي ابراز اميدواري كرد با رفع مشكلات و موانع موجود شاهد مهاجرت معكوس مردم به روستاها و ماندگاري آنان در منطقه باشيم.

به گزارش خبرنگار مهر ، در اين ديدار مردم روستاهاي مناطق اشكورات عليا در فضايي صميمي مسائل و مشكلات خود را با نماينده مجلس، فرماندار و ديگر مسئولان حاضر در جلسه عنوان كردند.

روستاي ويشكي با 93 خانوار و 500 نفر جمعيت در فاصله 50 كيلومتري جنوب بخش رحيم آباد شهرستان رودسر واقع شده است.