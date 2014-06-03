به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سيف الله سهرابي صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران عنوان کرد: همزمان با فرا رسیدن تابستان طرح نشاط معنوی در 32 امامزاده شاخص خراسان شمالی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، تقویت اعتقادات دینی نسل جوان و ترویج فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

وی با بیان این که نام نویسی از متقاضیان حضور در این طرح از دهم خرداد ماه آغاز شده است، اظهار داشت: نام نویسی تا پایان این ماه در اداره کل و اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان های خراسان شمالی ادامه خواهد داشت.

حجت الاسلام سهرابی عنوان کرد: از این تعداد امامزاده محل اجرای طرح نشاط معنوی، هفت امامزاده در شهرستان بجنورد، شش امامزاده در اسفراین، شش مورد در شیروان، پنج بقعه در فاروج، پنج بقعه در شهرستانهای گرمه و جاجرم و سه امامزاده هم در شهرستان مانه و سملقان واقع شده است.

وی با اشاره به این که در اجرای این طرح 33 روحانی از حوزه های علمیه قم و مشهد و تعدادی روحانی نیز از حوزه های این استان حضور دارند، افزود: برگزاری کلاس های آموزشی مختلف از جمله احکام، معارف اسلامی، اصول عقاید و حفظ قرآن کریم، آموزش قرآن، پرسش و پاسخ مذهبی و برگزاری اردوهای تفریحی و زیارتی برخی از برنامه های طرح نشاط معنوی در خراسان شمالی محسوب می شوند.

حجت الاسلام سهرابی اضافه کرد: در طرح نشاط معنوی تابستانی در جوار امامزاده ها و بقاع متبرکه خراسان شمالی کودکان، نوجوانان و جوانان در دو بخش خواهران و برادران حضور دارند و با توجه به این که دانش آموزان سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در طرح مزبور شرکت می کنند؛ برنامه هایی متناسب با این سنین و گروه ها تدوین شده است.

به گفته وی افزون بر دوره های مشترک، برای دانش آموزان ابتدایی دوره آموزشی ویژه کتاب" الفبا تا خدا"، برای دانش آموزان مقطع راهنمایی کتاب"30 راه 30 نشانه" و برای دانش آموزان مقطع متوسطه کتاب"نردبان ها و پرتگاه های زندگی" برگزار می شود.

لازم به یادآوری است، تابستان سال گذشته طرح نشاط معنوی در جوار 23 امامزاده و بقعه متبرک شاخص خراسان شمالی برگزار شد و بنا به اعلام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بیش از دو هزار دانش آموز در این دوره ها شرکت کردند.