طرح ضیافت الهی در 29 امامزاده خراسان شمالی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح یکشنبه در مراسم آغاز طرح ضیافت الهی عنوان کرد: همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان طرح ضیافت الهی در 29 امامزاده و بقعه متبرک شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی آغاز شد.

وی با اشاره به این که این طرح از هشتم تیر آغاز شده و تا هفتم مرداد ماه ادامه دارد، عنوان کرد: هدف از اجرای این طرح عمل به فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل بقاع متبرک به قطب های فرهنگی و تقویت اعتقادات دینی نسل جوان، ترویج فرهنگ اسلامی و غنابخشی به اوقات فراغت نوجوانان و جوانان است.

حجت الاسلام سهرابی اضافه کرد: در اجرای این طرح 48 روحانی مبلغ از جمله 33 مبلغ اعزامی از حوزه علمیه قم، پنج مبلغ از دانشکده علوم قرآنی خراسان شمالی و 10 مبلغ و روحانی بومی و مستقر مشارکت دارند.

وی حرم حضرت سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع)، امامزاده یحیی(ع) روستای نوده چناران و امامزاده روستای طراقی ترک در شهرستان بجنورد، در شهرستان شیروان در امامزاده حمزه رضا (ع)، در فاروج در امامزاده جعفر(ع) سیاهدشت، در شهرستان مانه و سملقان در حرم مطهر امامزاده ابراهیم(ع) انصار، در اسفراین در امامزاده جعفر(ع)، در شهرستان های گرمه و جاجرم در حرم مطهر امامزاده فخرالدین(ع) ایور و ... را برخی از امامزاده هایی عنوان کرد که در آنها طرح ضیافت الهی برگزار می شود.

حجت الاسلام سهرابی اجرای برنامه هایی نظیر پاسخ گویی به احکام و شبهات، برگزاری محافل انس با قرآن کریم با حضور قاریان برتر استانی، کشوری و بین المللی، دعا و مناجات، برپایی نمازهای جماعت، اجرای برنامه های قرآنی و طرح دوره قرآن را از جمله برنامه های طرح ضیافت در استان دانست.

وی برگزاری مراسم ویژه شب های قدر، اطعام دهی به ایتام، برپایی سفره های افطار از سوی واقفان و در راستای نیات خیر واقفان، اجرای برنامه های اوقات فراغت ویژه کودکان و نوجوانان، برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی، اجرای مسابقات فرهنگی و ورزشی، اهدای جوایز و ... را از دیگر برنامه های طرح ضیافت در استان برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالی 154 امامزاده و بقعه متبرکه وجود دارد.