66 وقف جدید در خراسان شمالی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی صبح سه شنبه در نشست کمیته ساماندهی موقوفات خراسان شمالی، اظهار داشت: در نیمه نخست سال جاری در مجموع 66 وقف جدید در شهرستان های مختلف این استان به ثبت رسید.

وی اضافه کرد: از این تعداد موقوفه جدید؛ 54 وقف آن با ثبت در سامانه جامع موقوفات خراسان شمالی؛ ساماندهی شدند.

حجت الاسلام سهرابی با بیان این که شمار ثبت وقف های جدید در این استان در شش ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه پارسال 20 درصد افزایش داشته است، افزود: از تعداد کل 66 موقوفه جدید ثبت شده در خراسان شمالی؛ 18 وقف در شهرستان اسفراين، 12 وقف در شهرستان بجنورد، 12 وقف در مانه و سملقان، هشت وقف در فاروج، شش وقف در شيروان و پنج وقف نیز در شهرستان های گرمه و جاجرم ثبت شده است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی با بیان این که ارزش کل اين موقوفه ها يک ميليارد و 500 ميليون تومان برآورد شده است، افزود: این موقوفات با نیات روضه سیدالشهدا(ع)، مصارف قرآنی، ساخت و توسعه حوزه های علمیه، روضه حضرت زهرا(س)، هزینه های جاری مساجد و ... وقف شده اند.

به گفته وی اکنون در خراسان شمالی چهار هزار و 660 موقوفه و 9 هزار و 190 رقبه وجود دارد که بیش از 60 درصد آن وقف روضه امام حسین(ع) هستند.