مهدی کریمی‌ مدیر گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: فیلم‌های تلویزیونی «وقتی باران ببارد»، «فریادهای خاموش»، «پنجره»، «مسابقه» در بخش فیلم‌های ویدِِیویی و فیلم کوتاه تلویزیونی «بن بست تاک»، « مسافر کربلا» و «و بیاید روزی» و «الفبای روشن» از آثار تولید شده در شبکه دو، در بخش مستند متقاضی حضور در جشنواره فیلم مقاومت هستند.

وی افزود: تله فیلم «وقتی باران ببارد» ساخته بیژن شکرریز و به تهیه كنندگی علیرضا حسینی با بازی مریم کاظمی، طوفان مهردادیان، مینا نوروزی، روایت کودکی است که قدرت شنوایی و تکلم ندارد و حاضر نمی‌شود در مدارس استثنایی تحصیل کند اما با تلاش معلم این موضوع را می‌پذیرد.

مدیر گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو یادآور شد:‌ «فریادهای خاموش» ساخته جواد مزدآبادی با بازی حسین اسدی، حدیثه تهرانی، شهرام ابراهیمی‌ روایتی از خبرنگاری است كه برای خبر گرفتن از زندگی دوستش در فاجعه ی میانمار، عازم میانمار می‌شود تا از سرنوشت دوستش مطلع شود ودر این بین دچار حوادثی می شود.



وی تصریح کرد: تله فیلم «پنجره»، به کارگردانی رهبر قنبری و تهیه كنندگی علی مهام از دیگر آثار ارسال شده به جشنواره مقاوت است. این تله با بازی نسرین نكیسا و قربان نجفی درباره پسر بچه‌ای است كه به نقاشی علاقمند است و برای همسایه خود كه توان حركت ندارد از طبیعت اطراف نقاشی می‌کند. فیلم «مسابقه» به كارگردانی سید جلال دهقانی نیز قصه بچه‌های یک مدرس را به تصویر می‌کشد که برای مسابقه فوتبال خود را آماده می‌کنند اما دو نفر از آنها به خاطر مسابقه رباتیک حاضر به بازی فوتبال نیستند و این مسئله اختلافاتی را بین آنها به وجود می‌آورد.

مدیر گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو ادامه داد: فیلم تلویزیونی «بن بست تاک» به تهیه کنندگی و كارگردانی علیرضا بیاتی هم در هشت دقیقه از زندگی یک تعمیرکار آیفون را به تصویر می‌کشد که به لیل آدرس غلط سر از خانه یک مادر شهید در می‌آورد. مستند «مسافر کربلا» به تهیه كنندگی و كارگردانی مجید خادمی به روایت زندگی رضا پناهی، شهید نوجوان 12 ساله جنگ تحمیلی كه در سال 61 در منطقه قصر شیرین به شهادت رسید می‌پردازد.

کریمی‌ تأکید کرد: «و بیاید روزی» هم نام مستندی از شاهد سلطانی آزاد است که در مؤسسه فرهنگی هنری شاهد تهیه شده و با ساختار بازسازی زندگی مادر شهید سیدحسن طباطبایی در روستایی دورافتاده در یزد و انتظار این مادر برای رجعت فرزند شهیدش به همراه امام زمان (عج) را به تصویر می‌کشد.



مدیر گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه دو درباره مستند «الفبای روشن» هم گفت: این فیلم را ایرج نوروزی کارگردانی و تهیه کرده است. «الفبای روشن» درباره مادر شهیدی، بی سواد است که پس از سال‌ها نامه‌ای از فرزندش دریافت می‌کند که روی آن نوشته فقط مادرش آن را بخواند.

سیزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین‌الملل» همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس برگزار خواهد شد.