عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: محیط بانان پارک ملی توران در حین گشت و کنترل منطقه زمان آباد، یک ماده یوزپلنگ و سه توله بالغ را در هنگام تغذیه از لاشه یک راس میش وحشی مشاهده کردند.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ده قلاده یوز در پارک ملی توران دیده شده است که بیانگر توان و ظرفیت زیست گاه توران در تکثیر و پرورش یوزپلنگ آسیایی است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان خاطر نشان کرد: برای حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در تنها سنگر گاه خود، ایران، بایستی از مشارکت جوامع محلی و سازمان های مردم نهاد بهره برد.

دامنگیر در خاتمه تصریح کرد: ذخیرگاه زیستگاه توران بیارجمند با مساحت حدود 1.5 میلیون هکتار مهم ترین زیستگاه یوزپلنگ آسیایی کشور به شمار می رود.