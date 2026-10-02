سفر هیئت دفتر رهبر انقلاب به خوزستان پیام تکریم مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد جمعه شب در سخنانی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره ۲۴ هزار شهید استان از سفر هیئت دفتر مقام معظم رهبری به خوزستان و پیگیری مشکلات قانونی و اعتباری مردم این استان خبر داد.

وی افزود: سلام و پیام رهبر انقلاب به مردم خوزستان ابلاغ می‌شود و یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای دفاع ۱۲ روزه و جنگ اخیر را گرامی می‌داریم که در رأس آن‌ها قائد شهید قرار دارند.

امام جمعه اهواز در ادامه با اشاره به سفر هیئت دفتر مقام معظم رهبری به استان خوزستان تصریح کرد: خدا را شکر می‌کنیم که هیئتی از طرف دفتر مقام معظم رهبری تشریف آوردند و برای مشکلات عدیده‌ای که در این چند جنگ ایجاد شده بود، گزارش مفصلی تقدیم شد و نیروهای ما همت بسیار خوبی دارند که ان‌شاءالله همین مسیر تا پایان ادامه پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسوی‌فرد با تشریح اهداف این سفر بیان کرد: در عرصه‌های گوناگون و موضوعات مختلف، مباحث مطرح و یادداشت شد و قرار بر این شد که چند نامه به محضر آقا نوشته شود؛ در برخی جاها مشکلات و گیر و گره‌های قانونی داریم که باید حتماً برطرف شود و در برخی جاها نیاز به اعتبار است که باید به دستگاه‌های مربوطه تزریق شود.

وی با اشاره به دغدغه‌های اصلی مردم استان گفت: اشتغال و مسکن از دغدغه‌های مردم استان خوزستان است و این موارد توسط این هیئت پیگیری می‌شود تا شاهد تحولی در جبهه‌ها باشیم.