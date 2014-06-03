به گزارش خبرگزاری مهر، عباس صلاحی افزود: راهکار حل مشکلات حوزه جوان، نگاه عمیق تر و اورژانسی به ویژه در حوزه های اشتغال و ازدواج جوانان است که باید در سرلوحه کار قرار بگیرد و سایر مسایل می تواند زیر مجموعه ای آن باشد.

وی فرابخشی بودن اداره امور جوانان را در حل مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حوزه جوان مثمر ثمر دانست و تصریح کرد: یکی از مولدهای تولید چه در عرصه های علمی و چه در عرصه های کار و فناوری، جوانان هستند و قاعدتا ما درحوزه جوانان نگاهمان این است که بتوانیم از آنان به نحو شایسته ای استفاده کنیم.

صلاحی تصریح کرد: همانطورکه مقام معظم رهبری فرمودند توجه به نیروهای داخل در این باره از اهمیت زیادی برخوردار است و قاعدتا با توجه با دستیابی به فناوری ها و تکنولوژی های جدید و موفقیت هایی که در عرصه های علمی داشتیم، مدیون قشر جوان مان هستیم. به همین عنوان می توانیم در عرصه های مختلف از نیروی جوان و پتانسیلی که در اختیار داریم هم برای حل مشکلات این عزیزان و هم برای ارتقای مسائل اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی استفاده کنیم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس وظیفه دستگاهها در حوزه جوان را بسیار متنوع دانست و افزود: یکی از اشتباهات در مسیر تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان این بود که حوزه جوانان را با حوزه ورزش که هر دو، دو مقوله ی بسیار بزرگ با مشکلات بسیار زیادی هستند، ادغام کردند و باعث شد که حوزه جوانان مغفول بماند.

وی با تاکید بر اینکه متولی امور جوانان فقط وزارت ورزش و جوانان نیست و همین مسئله در حال حاضر مشکلاتی را در رسیدگی به این حوزه به وجود آورده است گفت: متولی امور جوانان فقط وزارتخانه ورزش و جوانان نیست. تمام سازمان ها و نهادها برای حل مشکلات جوانان به نحوی درگیر هستند. حل مشکلات مسکن، اشتغال و تحصیل فقط در زیر مجموعه خود وزارتخانه نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس راهکار حل این مشکلات را در گام اول اهتمام جدی وزارت خانه دانست و سپس گفت: برای حل مشکلات جوانان سازمانی تشکیل شود که زیر مجموعه ریاست جمهوری باشد. چراکه این مشکل بزرگی است و ما از لحاظ فارغ التحصیلان دانشگاهی و اشتغال این عزیزان و ازدواج و مواردی از این دست در حوزه جوان دچارمعضل و مشکل جدی هستیم.

صلاحی ادامه داد: با توجه به تاکیدات رهبری در مورد مسائل اقتصاد مقاومتی و تحکیم بنیان خانواده و رشد جمعیتی، باید سازمان هایی که متولی امور جوانان هستند مانند وزارت صنعت و معدن، تامین اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت علوم و راه شهر سازی در مقوله های مختلف با توجه به نیازهایی که جوانان دارند وارد عمل شوند و کارگروه تشکیل دهند.

نماینده مردم تفرش و آشتیان تاکید کرد: باید کارگروهی تشکیل شود. همت بلند و برنامه ریزی طولانی مدت در حوزه جوانان لازم است، زیرا نمی خواهیم که مشکلات به صورت موقتی حل شوند. برای حل مشکلات باید کارگروه ویژه ای تشکیل شود با سرپرستی خود وزارت خانه و سازمان هایی که می توانند دخیل باشند.

وی گفت: این مسئله و حل آن یک عزم ملی می خواهد و مسئولین با توجه به وظایفی که در حوزه جوانان دارند باید بتوانند این کارگروه را تشکیل دهند تا از این طریق مشکلات برطرف گردند.

صلاحی راهکار حل مشکلات حوزه جوان را نگاه عمیق به این حوزه دانست و گفت: آنچه که مدنظر است و در حوزه جوانان باید مورد توجه جدی قرار بگیرد این است که به صورت عمیق تر و اورژانسی به این جوان به ویژه در حوزه های اشتغال و ازدواج نگاه کنیم است. این امر باید سرلوحه کار قرار گیرد و سایر مسایل می تواند زیر مجموعه ای آن باشد.

وی در خصوص وظیفه مجلس به عنوان نمایندگان قانون گذار در حوزه جوان نیز گفت: اولا باید یک سری از قوانینی که دست و پا گیر هستند حذف شوند و قوانینی که متناسب باشد را بگنجانیم. باتوجه به وضعیت اعتباری که در کشور وجود دارد بتوانیم ردیف های اعتباری مشخصی در حوزه جوانان تعریف کنیم و مسئولیت هایی را به سازمان های مختلف فرستاده و متولی های آن مشخص شود.

صلاحی افزود: این مسایل باید مورد بررسی قرار گرفته و به صورت قانون در بیایند. در زمینه اشتغال، ازدواج، مسکن و تحصیل یک ردیف های اعتباری داشته باشند که دیگر مشکل عدم وجود اعتبار نداشته باشد زیرا در این صورت سازمان ها دیگر از پاسخگویی طفره نمی روند و سازمان متولی مشخص می شود.

وی گفت: این قدم خوبی است که مجلس می تواند با قانونگذاری در حیطه کاری که دارد شرح وظایف را مشخص کرده تا قدم موثری برای اجرایی شدن طرحهای مدنظر برای جوانان برداشته باشد.