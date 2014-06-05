مسئولان اقتصادی با برخی اظهار نظرهای خود التهاب نیافرینند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پیش از ظهر پنجشنبه در دیدار دکتر ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی با ابراز خرسندی از گزارش رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تورم و مهار گرانی گفت: کاهش نرخ تورم را به فال نیک می‌گیریم چرا که بخشی از رسالت و دغدغه حوزویان پیگیری مطالبات مردم در زمینه معیشت و مشکلات اقتصادی آنها است.

وی گفت: بانکها باید با واحدهای تولیدی همکاری بیشتری داشته باشند چرا که این امر زمینه تقویت و گسترش تولید در کشور خواهد شد.

امام جمعه قم تأکید کرد: در شرایط رکود تورمی هر چقدر به واحدهای تولیدی توجه بیشتری شود زمینه شکوفایی آنها نیز بیشتر خواهد شد و ما شاهد کاهش نرخ تورم و همچنین کاهش فشارها بر مردم خواهیم بود.

وی عنوان کرد: موضوع سیاست در عرصه اقتصاد بیش از حد در کشور ما پررنگ است در حالی که اقتصاد و سیاست دو حوزه متفاوت از همدیگرند و باید طوری عمل کرد تا اظهار نظرهای سیاسی بر مسایل اقتصادی کشور تاثیر نگذارند، متاسفانه در حال حاضر این چنین است.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: وجود تعداد بسیار زیاد شعب بانکی در سراسر کشور این سئوال را به ذهن ما می‌آورد که آیا کار کارشناسی در خصوص وجود این همه شعب بانکی صورت گرفته یا خیر.

وی ادامه داد: باید دید چه ضرورتی وجود دارد که این همه بانک در کشور ایجاد و با یکدیگر در رقابت هستند و سودهای آنچنانی را برای سپرده گذاران اعلام می‌کنند.

برای بانکداری بدون ربا قدم های قابل توجهی برداشته نشده است

معاون جامعه مدرسین حوزه با بیان این که در راستای بانکداری بدون ربا قدم های قابل توجهی برداشته نشده است افزود: در برخی از گزارشات بانک‌های اروپایی می‌بینیم که درصد سود آنها بسیار کم است و باید دید عملکرد آنان چگونه بوده و چرا در کشور ما این گونه نیست.

وی با انتقاد از اخذ دیرکرد بانکی اظهار داشت: گاهی افراد به ما مراجعه می‌کند و می‌گویند بانک به علت ناتوانی ما در بازپرداخت تسهیلات خانه ما را مصادره کرده و در مواردی دیده شده افرادی به همین دلیل از زندگی شان ساقط شده‌اند.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: حوزه علمیه در این راستا اعلام آمادگی می‌کند و باید دید از حوزویان در این عرصه چه کاری بر می‌آید تا تلاش شبانه روزی را آغاز کنند تا بعد از 35 سال از آغاز انقلاب اسلامی بتوانیم اعلام کنیم در بانک‌های ما ربا وجود ندارد و در گام بعدی به سمت بانکداری اسلامی برویم.

وی با بیان این که اگر نیاز است حوزویان سیستمی در این زمینه تدوین و تألیف کنند این آمادگی در ذهن علما و فضلای حوزه وجود دارد، افزود: مردم ما در تمامی عرصه‌ها حضور پررنگ و جدی دارند و همواره پای کار انقلاب هستند و حضور مردم در صحنه‌های مختلف از جمله انتخابات و راهپیمایی‌ها حجت را بر مسئولان تمام کرده است و مسئولان نیز باید در راستای برطرف کردن مشکلات مردم هر آن چه که در توان دارند بگذارند و تلاش شبانه روزی داشته باشند.

سیستم بانکداری کشور باید الگو باشد

نماینده مجلس خبرگان رهبری همچنین افزود: امروز جهان اسلام و کشورهای منطقه از ایران اسلامی انتظار دارند که برای آنان الگو و نمونه باشد که در سیستم بانکداری نیز باید علاوه بر سر و سامان دادن به این سیستم در داخل کشور برای دیگران نیز الگو باشیم.

امام جمعه قم اظهار داشت: گاهی ممکن اظهار نظر برخی مسئولان بانک مرکزی و همچنین مسئولان اقتصادی التهاب و مسئله‌ای در اقتصاد کشور ایجاد کند که مسئولان اقتصادی باید در اظهار نظرات و گفته‌های خود دقت لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد باید روی پای خود بایستد افزود: هر چند که نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد جدایی از مسایل سیاسی داخل و خارج از کشور باشد اما به فرموده رهبر معظم انقلاب مسایل اقتصادی کشور را نباید به مذاکرات گره زد.

آیت الله حسینی بوشهری عنوان کرد: در مذاکرات گاهی لبخند و گاهی اخم تاثیرات خود را خواهد داشت اما باید اصل را همان سیاست درونزا و برونگرایی که رهبر معظم انقلاب در عرصه اقتصاد بر آن تأکید دارند به عنوان سیاست راهبردی خود قرار دهند.