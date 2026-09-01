۱۸۵ شب ایثار، حماسه و پیوستگی حضور لنگرودی‌ها در میدان

لنگرود- پس از صد و هشتاد و پنج شب، حماسه و حضور پیوسته مردم لنگرود در میدان ادامه دارد.