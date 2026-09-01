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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵

۱۸۵ شب ایثار، حماسه و پیوستگی حضور لنگرودی‌ها در میدان

۱۸۵ شب ایثار، حماسه و پیوستگی حضور لنگرودی‌ها در میدان

لنگرود- پس از صد و هشتاد و پنج شب، حماسه و حضور پیوسته مردم لنگرود در میدان ادامه دارد.

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فیلم: فاطمه نخستین

کد مطلب 6934845

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