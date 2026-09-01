https://mehrnews.com/x3cXkt ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ کد مطلب 6934845 استانها گیلان استانها گیلان ۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۵ ۱۸۵ شب ایثار، حماسه و پیوستگی حضور لنگرودیها در میدان لنگرود- پس از صد و هشتاد و پنج شب، حماسه و حضور پیوسته مردم لنگرود در میدان ادامه دارد. دریافت 11 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6934845 کپی شد مطالب مرتبط رشتوندان از زلزله فردوس و طلبه جهادگرش چه میدانند؟ تدوین برنامه سه ساله برای تحول در فعالیت های اوقاف لنگرود تجمعات شبانه مردم نماد عزم ملی برای صیانت از حریم ولابت و کشور است وقوع هرگونه انفجار یا اصابت در لنگرود تکذیب شد رشد ۱۰۰ درصدی درآمد موقوفات لنگرود؛ ۲۰ میلیارد تومان موقوفه بازگشت گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب صد و هشتاد و چهارم تجمع لنگرود مادر شهید محمود مهدی نژاد پرشکوهی به فرزند شهیدش پیوست برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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