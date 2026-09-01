به گزارش خبرنگار مهر، علی خانقائی شامگاه سهشنبه در نشست با مسئولان شهرستان بابل با اشاره به وضعیت پروژههای راهسازی این شهرستان اظهار کرد: رویکرد سازمان راهداری در شرایط فعلی، هدایت منابع به سمت طرحهایی است که عملیات اجرایی آنها آغاز شده اما هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.
وی افزود: پیش از تعریف و آغاز طرحهای جدید باید وضعیت پروژههای موجود مشخص شود، چراکه تکمیل طرحهای نیمهتمام و رساندن آنها به مرحله بهرهبرداری، اثر ملموستری در زندگی مردم خواهد داشت.
معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور با اشاره به پروژه پل هریکنده بابل گفت: این طرح در شمار پروژههای مورد توجه سازمان قرار دارد و موضوع تأمین منابع مورد نیاز و مطالبات پیمانکار برای سرعت گرفتن عملیات اجرایی آن پیگیری خواهد شد.
خانقائی ادامه داد: تکمیل پروژههای عمرانی زمانی میتواند رضایت عمومی را به همراه داشته باشد که مردم نتیجه اجرای آنها را در بهبود رفتوآمد و دسترسیهای خود مشاهده کنند؛ بنابراین سیاست سازمان بر پرهیز از پراکندهکردن اعتبارات و تمرکز بر طرحهای اولویتدار است.
برنامه راهداری برای کاهش نقاط پرخطر
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای مواصلاتی مازندران، ارتقای ایمنی جادهها را از دیگر محورهای مهم فعالیت سازمان راهداری عنوان کرد.
معاون سازمان راهداری گفت: بخشی از اقدامات ایمنی در کوتاهمدت از طریق اصلاح خطکشیها، تکمیل و بهروزرسانی علائم جادهای و برطرف کردن نقاط پرخطر دنبال میشود.
خانقائی افزود: در کنار اقدامات فوری، ارتقای کیفی و فنی محورهای مواصلاتی استان نیز در برنامههای بلندمدت قرار دارد و متناسب با اولویتهای ترافیکی و اعتباری دنبال خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به ضرورت پاسخ به نیازهای حملونقلی شهرستان بابل خاطرنشان کرد: بررسی میدانی پروژهها و شناسایی موانع اجرایی میتواند به تصمیمگیری دقیقتر درباره نحوه تخصیص منابع و سرعت بخشیدن به طرحهای اولویتدار کمک کند.
بر اساس این گزارش، معاون فنی و راه روستایی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور در جریان سفر به بابل از تعدادی از پروژههای عمرانی و راههای این شهرستان بازدید و آخرین وضعیت اجرای طرحهای حوزه راه را بررسی کرد.
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