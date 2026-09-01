مجلس برای عبور از فشارهای اقتصادی در کنار دولت ایستاده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد شامگاه پس از پایان بازدید بازدید از پروژه‌های شهرستان بابل، مهم‌ترین رویکرد مجلس در شرایط فعلی را توجه همزمان به مسائل اقتصادی و موضوعات مرتبط با امنیت و دفاع کشور عنوان کرد.

وی با اشاره به فشارهای سیاسی و اقتصادی واردشده به جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: مجموعه اقداماتی که طی سال‌های اخیر با هدف تضعیف کشور دنبال شده، نتوانسته اراده مردم ایران را تحت تأثیر قرار دهد و ملت ایران با ایستادگی خود نشان داده است که در برابر فشارهای خارجی عقب‌نشینی نمی‌کند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: دشمن برای رسیدن به اهداف خود سناریوهای مختلفی را در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و اجتماعی دنبال کرد، اما شناخت نادرست آنها از جامعه ایران و ظرفیت‌های کشور باعث شد بسیاری از این محاسبات به نتیجه نرسد.

نیکزاد با تأکید بر اهمیت انسجام داخلی ادامه داد: در چنین شرایطی، حفظ وحدت میان مردم و مسئولان و جلوگیری از شکل‌گیری شکاف‌های اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. همه دستگاه‌ها باید با مسئولیت‌پذیری و هماهنگی، منافع ملی و حفظ ثبات کشور را دنبال کنند.

وی با اشاره به وضعیت معیشتی مردم گفت: فشارهای اقتصادی همچنان یکی از دغدغه‌های جدی جامعه است و مجلس نیز نسبت به این موضوع بی‌تفاوت نیست.

نایب رئیس مجلس تصریح کرد: هدف قانون‌گذاری و نظارت باید در نهایت به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود و مجلس در چارچوب وظایف خود تلاش می‌کند مسیر اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت را تسهیل و موانع موجود را برطرف کند.

وی با بیان اینکه فشارهای خارجی نتوانسته فعالیت‌های اقتصادی کشور را متوقف کند، افزود: جریان تجارت و فعالیت‌های اقتصادی کشور ادامه دارد و تلاش مجموعه مسئولان باید بر تقویت این روند و کاهش آثار فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم متمرکز باشد.

دفاع و معیشت؛ دو محور مهم فعالیت مجلس

نیکزاد درباره برنامه کاری مجلس نیز اظهار کرد: در مقطع فعلی موضوعات دفاعی و امنیتی و همچنین مسائل اقتصادی و معیشتی در شمار محورهای اصلی فعالیت نمایندگان قرار دارد.

وی افزود: در کنار این موضوعات، طرح‌ها و لوایحی که بتواند بخشی از مشکلات مردم را برطرف کند نیز در مجلس دنبال می‌شود و نمایندگان وظایف قانونی خود را در بخش‌های تقنینی و نظارتی ادامه می‌دهند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حضور نمایندگان در صحن مجلس خاطرنشان کرد: روند فعالیت مجلس متوقف نشده و جلسات و اقدامات قانونی با جدیت در حال انجام است.

وی گفت: هماهنگی میان مجلس، دولت و سایر دستگاه‌های مسئول می‌تواند موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌ها شود و در شرایط فعلی، هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف کشور یک ضرورت است.

نیکزاد در پایان تأکید کرد: عبور از شرایط موجود نیازمند همکاری همه بخش‌ها، اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و توجه همزمان به امنیت، اقتصاد و معیشت مردم است.