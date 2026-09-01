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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

صدای شنیده‌شده در ایلام مربوط به جدایش بوسترهای موشک‌های خودی است

صدای شنیده‌شده در ایلام مربوط به جدایش بوسترهای موشک‌های خودی است

ایلام - یک منبع آگاه نظامی در استان ایلام اعلام کرد: صدای شنیده‌شده در ایلام مربوط به جدایش بوسترهای موشک‌های خودی است.

به گزارش خبرگزاری مهر،یک منبع آگاه نظامی در استان ایلام اعلام کرد: در پی حملات اخیر آمریکا به برخی مناطق در جنوب کشور، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حال انجام اقدامات پاسخ‌دهنده هستند.

این منبع آگاه درباره صداهای شنیده‌شده در برخی مناطق استان ایلام نیز اظهار کرد: صداهای گزارش‌شده مربوط به جدایش بوسترهای موشک‌های خودی بوده و موضوع نگران‌کننده‌ای در این خصوص وجود ندارد.

وی تأکید کرد: مردم استان ایلام ضمن حفظ آرامش، اخبار و اطلاعات مربوط به شرایط موجود را صرفاً از منابع رسمی و معتبر دنبال کنند.

کد مطلب 6934858

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