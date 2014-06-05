برنامه تمرین تیم ملی اعلام شد/ اقدامات ویژه برای مصدوم نشدن بازیکنان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بازیکنان تیم ملی صبح امروز پنجشنبه به وقت محلی، پس از صرف صبحانه در محل هتل سزار پارک، به سمت محل کمپ کورینتیانس حرکت کرده و با وجود حضور اسکورت، حدود 40 دقیقه زمان صرف کردند تا به محل تمرینات خود رسیده و پس از استقرار در محل هتل واقع در کمپ، فعالیت‌های خود را آغاز کردند.

هتل کمپ کورینتیانس با در اختیار داشتن حدود 35 اتاق دو تخته و سالن تفریحات و ورزش‌‌هایی مانند فوتبال دستی، تنیس روی میز، استخر و سالن بدنسازی بسیار مجهز و زمین‌های چمن طبیعی متعدد فوتبال، مکانی مناسب را برای تمرینات بازیکنان تیم ملی بوجود آورده است.

از سوی دیگر حضور کادر مجرب و متخصص تجزیه و تحلیل بدنی، مربیان بدنسازی، فیزیولوژیست و فیزوتراپ همراه تیم ملی در کنار مرکز آمادگی جسمانی، پيشگیری و ترمیمی کمپ کورینتیانس اين امکان را بوجود آورده که بازیکنان تيم ملی در صورت احساس کوچکترین علائمی از درد و آسیب دیدگی به اين مرکز آمده و ضمن رفع مشکلات هر چند کوچک، آمادگی مجدد خود را برای تمرینات تیم ملی بدست آورند.

بر همين اساس بازیکنان تیم ملی صبح امروز و پس از ورود به محل کمپ و اتاق‌های محل اقامت خود در هتل کمپ و با هماهنگی کادر فنی و پزشکی تیم ملی در بخش‌های مختلف حضور یافتند و پس از صرف ناهار به اتاق‌ها رفتند و به استراحت پرداختند.

تمرین بعدازظهر تیم ملی از ساعت 15:15 به وقت محلی آغاز می‌‎شود و ملی‌پوشان تا ساعت 18 در کمپ حضود داشته و برای صرف شام و استراحت به هتل سزار پارک خواهند رفت.