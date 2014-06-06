توصیه اسد به سوریهای مقیم آمریکا/در بازسازی کشورتان مشارکت کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، هیئت سوریهای مقیم آمریکا به سبب کارشکنی در برابر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در داخل این کشور نتوانستند در تعیین سرنوشت کشورشان شرکت کنند و به همین سبب روز برگزاری انتخابات در داخل سوریه با تحمل هزینه های زیاد به دمشق آمدند تا همگام با دیگر قشرهای مردم در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

بشار اسد در این دیدار گفت اصرار برخی از سوریهای مقیم خارج برای آمدن به کشورشان برای مشارکت در انتخابات، عمق تعلق خاطر آنها به سرزمین مادر و عزم و اراده آنها برای سهیم شدن در حفظ استقلال و حاکمیت و تمامیت ملی کشورشان را نشان می دهد.

سوریهای مقیم آمریکا هم با ابراز خوشحالی از مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند تصمیم گرفتند برای رساندن صدای خود و انتخاب رئیس جمهورشان بر اساس این باور که فقط ملت سوریه می تواند درباره تعیین سرنوشت و آینده خود تصمیم بگیرد نه دیگران، به سوریه آمده اند.

در این دیدار به مسائل مربوط به سوریهای مقیم آمریکا پرداخته شد و رئیس جمهوری منتخب سوریه بر اهمیت فعال شدن نقش مهاجران سوری و استفاده از تجارب آنها در بازسازی آنچه تروریسم در کشورشان نابود کرد و نیز نقش اساسی آنها در تقویت پیوندها میان فرزندانشان و نسل جدید در میهن تاکید کرد.

اعضای این هیئت هم اعلام کردند افتخار می کنند که به این میهن بزرگ تعلق خاطر و وابستگی دارند و تمام امکانات و توانمندیهای خود را برای دفاع از مسائل کشورشان در خارج به کار گرفته و در عملیات بازسازی سوریه هم مشارکت خواهند کرد.

