انتقاد روسیه از غرب به سبب نادیده گرفتن آرای میلیونها سوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، وزارت خارجه سوریه تاکید کرد نادیده گرفتن میلیونها سوری که رای خود را در انتخابات ریاست جمهوری به صندوقها انداختند و آینده کشورشان را انتخاب کردند، پذیرفتنی نیست.

الکساندر لوکاشویج سخنگوی رسمی وزارت خارجه روسیه گفت هیئت پارلمانی روسیه که شاهد برگزاری انتخابات در سوریه بودند، حداقل به این نتیجه رسیدند که این انتخابات با وجود شرایط دشوار امنیتی در سلامت و شفافیت کامل برگزار شد و شاهد استقبال گسترده شهروندان سوری بودند.

وی اظهار داشت مسکو با واکنش غرب به انتخابات ریاست جمهوری سوریه موافق نیست، واکنش برخی شرکای بین المللی به این رویداد، واکنشی سطحی و سیاسی و باعث سرخوردگی است.

وی با رد هرگونه تردیدافکنی غربی ها درباره مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری سوریه خاطر نشان کرد انتخابات اخیر کاملا قانونی بوده و شک و تردیدی در این زمینه نداریم و برگزاری این رویداد در چنین شرایطی، صد در صد از نظر استانداردهای دموکراسی ایده آل به شمار می رود.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت خط اصلی خشونت در سوریه میان نیروهای دولتی از یک سو و گروههای افراطی و تروریستی ادامه دارد که این گروهها نه تنها برای سوریه بلکه برای تمام منطقه و جهان خطرناک هستند.

وی تاکید کرد روسیه انتخابات ریاست جمهوری اخیر در سوریه را یک حادثه بسیار مهم قلمداد می کند.

خاطر نشان می شود در انتخابات ریاست جمهوری اخیر سوریه که انتخاباتی چند حزبی و با حضور چند نامزد بود، بشار اسد با به دست آوردن 10 میلیون و 319 هزار و 723رای از کل 15 میلیون و 840 هزار و 575 آرای شمارش شده( 88.7 درصد) به عنوان رئیس جمهور سوریه برای هفت سال دیگر انتخاب شد.