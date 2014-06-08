به گزارش خبرگزاری مهر، حوزه هنری كودك و نوجوان با همكاری مركز هنرهای نمایشی حوزه هنری در راستای تحقق اهداف والای انقلاب اسلامی و با هدف كشف و پرورش استعدادهای جوان هنرمند و پرداختن به بنیان‌های تعلیمی – تربیتی جامعه، سومین جشنواره تئاتر كودك و نوجوان «سوره» را در دو بخش مسابقه و ویژه برگزار می‌كند.

الف: موضوع بخش‌های جشنواره:

بخش مسابقه

آثار ارائه شده باید حول محورهای قصه‌های قرآنی، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، تفكر و خردورزی، اخلاق و مهرورزی، بازی، ورزش و سرگرمی، سبك زندگی، علم و فناوری و پاسداشت زبان فارسی باشد.

همچنین با توجه به اهداف حوزه هنری از نمایشنامه‌های برگرفته از قصص قرآنی حمایت ویژه می‌شود. مجموعه ای از این نمایشنامه ها هم تاکنون توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

بخش ویژه

این بخش شامل تولیدات ابداعی مانند تعزیه نگارش یافته‌ برای كودك و نوجوان، نقالی برای كودك و نوجوان، تئاتر خلاق، تئاتر در خانه با مشاركت اعضاء خانواده، نمایش‌های كوتاه تولیدی با بازی كودكان خردسال و نمایش كاربردی است.

این بخش خارج از مسابقه قرار دارد و در صورت ابداعی بودن، مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

علاقمندان می‌توانند برای اطلاع از جزییات کامل سومین جشنواره تئاتر كودك و نوجوان «سوره» به پایگاه خبری حوزه هنری مراجعه کنند.